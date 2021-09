Tata Punch SUV का टीजर आया सामने, जानिए कैसी होगी ये एसयूवी

नई दिल्ली. भारत में फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, इस अवसर पर सभी कम्पनिया अपने प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है. इसी मौके को देखते हुए भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज टाटा भी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी नई एसयूवी टाटा पंच को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. फ़िलहाल कंपनी अपने इस माइक्रो एसयूवी के टीज़र को जारी किया है. हालांकि कंपनी ने इस टीज़र में इस एसयूवी के इंटीरियर को एक्सटर्नल व्यूज से दिखाया है. तो चलिए हम आपको बताते है इस एसयूवी के बारे में विस्तार से बताते है.

अटैकिंग सोशल मीडिया कैंपेन

टाटा ने अपने आगामी एसयूवी टाटा पंच के बारे में उत्सुकता को बढ़ाते हुए कंपनी ने आधिकारिक रूप से टाटा पंच के इंटीरियर की झलक को #PackAPunch हैश टैग के साथ लॉन्च किया, इसके साथ कंपनी ने किकर रीडिंग के तौर पर “Surreal View , Spectacular interiors ” लिखा. कंपनी ने इस टीज़र में यह दिखाया है कि अंदर बैठे यात्री को कैसा व्यू दिखेगा. कंपनी ने अपने इस माइक्रो एसयूवी के इंटीरियर्स के प्रति कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए इस टीज़र को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर रिलीज किया . ट्विटर पर रिलीज टीज़र पर कंपनी ने टैगलाइन में ” I ‘spy’ with my eyes, interiors that #PackAPunch 😉 I am Tata Punch ” लिखा इसके साथ ही कंपनी ने हैश टैग में #TataPUNCH #TataMotors भी लिखा.

यह भी पढ़ें: बारिश में कार को कैसे रखें सेफ? जानिए सभी जरूरी बात, जो करेगी आपकी मदद

Tata Punch SUV का इंटीरियर

यदि इसके इंटीरियर लुक्स की बात करें तो, इसमें एक मिडसाइज इनफॉर्मेंट स्क्रीन है जो एंड्राइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के कम्पेटिबल है. इसकी केबिन में लगे एसी वेंट नीली बाउंड्री से कवर्ड हुए हैं. वाइट और ब्लू इस इंटीरियर को शानदार कंट्रास्ट दे रहे है. इसकी वाइट ब्लू टोन ब्लैक शेड के साथ मिलकर इसके इंटीरियर को शानदार लुक दे रहे है. टाटा पंच का निर्माण उसी प्लेटफार्म पर किया गया है जिस पर टाटा अल्टरोज का किया गया है, इसीलिए इस माइक्रो एसयूवी के कुछ फीचर्स अल्टरोज से मिलते है.

Tata Punch SUV के संभावित फीचर्स

इस माइक्रो एसयूवी के जारी टीज़र में यह भी देखने को मिला कि इसके व्हील्स के नीचे केवल दो पैडल है, जो कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि इस एसयूवी की टॉप वैरिएंट फुल आटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मार्केट में आ सकती है.

यह भी पढ़ें: पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने शुरू किया अभियान, जानिए इसके बारे में..

Tata Punch SUV का एक्सटीरियर लुक

अभी कुछ दिन पहले भी कंपनी ने इस एसयूवी के अन्य जारी टीज़र में दिखाया था कि कार बाहर से कैसे दिखती है, इसमें यह देखने को मिला था कि यह एसयूवी एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड (ALFA) पर आधारित है, और इसे एक ब्लैक बॉडी क्लैडिंग में लपेटा गया है जो इसे अधिक सुरक्षित बनाती है.