Year Ender 2021: इस साल Google पर सबसे ज्यादा सर्च की गई यह कार; जानिए कौन से नंबर पर है आपकी फेवरेट कार

Top 5 Cars Most Searched On Google In 2021: अक्सर हम कोई भी व्हीकल खरीदने से पहले उसके ऑनलाइन फीचर्स चेक करते हैं. हम देखते हैं कि हम जिस कार या बाइक को खरीद रहे हैं वो कितनी पॉपुलर है? क्या लोग इसे पसंद करते या नहीं? आज के डिजिटल युग में पॉपुलैरिटी मापने का एक तरीका यह भी है कि Google पर किसी कार को कितनी बार सर्च किया गया है. आज हम 2021 में ऐसी की कारों बारे में बता रहे हैं.

2021 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली कार किआ सेल्टोस ( Kia Seltos) है. इसे हर महीने 8 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया है. हालांकि, एसयूवी को एक तरफ रखते हुए, जब हम एंट्री और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बात करें तो Maruti Suzuki Dzire की डिजायर इस सेगमेंट में टॉप पर है.

1. Maruti Suzuki Dzire

मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. यह सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है. 2021 में Google पर इसे सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है. महीने के हिसाब से देखा जाए तो इसे एवरेज 4.5 लाख बार सर्च किया गया है. सबकॉम्पैक्ट सेडान में स्टाइलिश और कंफर्ट दोनों में ही फिट बैठती है. यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प होते हैं.

Tata Altroz

टाटा मोटर्स की ALTROZ हैचबैक कार सबसे पॉपुलर है. 2021 में गूगल पर डिजाइर के बाद इसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है. कंपनी ने इसे कई कलर में लॉन्च किया था. जो लोगों को काफी पसंद आते हैं. Global NCAP की ओर से इसे सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दी गई है. यह कार तीन इंजन ऑप्शन में मिलती है. पहला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, दूसरा 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 डीजल इंजन. सभी मॉडल में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिए गए हैं.

Honda City

होंडा सिटी भारत में सबसे लोकप्रिय सेडान में से एक है. गूगल सर्चिंग के मामले में यह तीसरी नंबर पर रही है. इसे महीने में एवरेज 3.6 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया है, जो दिखाता है कि भारत में यह अब भी काफी लोकप्रिय है. कंपनी ने भारत में 2020 में इसके सातवें-जीन मॉडल को लॉन्च किया गया था. 2021 में इसे सीएनबी व्यूअर्स च्वाइस कार ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिला था. सिटी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

Tata Tiago

टाटा का एक और प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कारों में एक है, वह है टियागो हैचबैक. यह गूगल सर्चिंग में मामले में चौथे नंबर पर है. कंपनी के लाइन-अप में एंट्री-लेवल कार में यह सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है. छोटी कार सेगमेंट में इसे काफी पसंद किया जाता है. टियागो ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. 2017 में सीएनबी एंट्री हैचबैक ऑफ द ईयर की विजेता रही थी.

Maruti Suzuki Alto 800

मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 इस साल Google पर महीने में एवरेज 3 लाख से ज्यादा बार सर्च की गई है. इस लिस्ट में यह पांचवें नंबर पर आती है. ऑल्टो दो दशकों से अधिक समय से बाजार में है. यह कार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है. अभी, यह 800 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ आती है. मारुति सुजुकी इंडिया 2022 में समय नई-जेन ऑल्टो को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.