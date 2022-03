Triumph लॉन्च करेगी अपनी धांसू स्पोर्ट्स बाइक, लुक्स भी है किलर, जानें कीमत

नई दिल्ली. ट्रायम्फ (Triumph) अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक टाइगर स्पोर्ट 660 (Tiger Sport 660) जल्द ही भारतीय लॉन्च करने जा रही है. फिलहाल कंपनी ने इसकी ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बाइस इस महीने ही लॉन्च हो सकती है. बाइक को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है.

लॉन्च होने पर बाइक को कंपनी के Tiger family में एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में स्थान दिया जाएगा. इसकी कीमत ₹8.5 लाख से ₹9.5 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है.

Tiger Sport 660 के लुक की बात करें तो यह LED हेडलाइट्स के साथ एक स्पेशल दिखने वाली स्पोर्टी हाफ-फेयरिंग के साथ आती है. कंपनी ने इसे काफी आधुनिक दिखने वाला टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया है और बाइक में 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो जो ट्राइडेंट से 3 लीटर ज्यादा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे तीन रंग ऑप्शन Lucerne Blue and Sapphire Black, Korosi Red and Graphite और एक Graphite and Black में उतारा गया है.

ट्राइडेंट पर आधारित होने के कारण यह उसी मुख्य फ्रेम का उपयोग करता है, हालांकि, बाइक के अतिरिक्त भार के लिए रियर सबफ्रेम को अपडेट किया जाता है, जिसे इसे एक साहसिक टूरर के रूप में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा, इसे एक लंबा स्विंगवार्म भी मिलता है जिसे 11 मिमी बढ़ा दिया जाता है.

बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 660cc का थ्री-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो Trident की तरह है. यह 0,250rpm पर 81 bhp की पावर और 6,250rpm पर 64Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन एक ix-स्पीड गियरबॉक्स और एक ऑप्शनल अप/डाउन क्विकशिफ्टर के साथ आता है. बाइक के कुछ प्रमुख उपकरणों में इसका नॉन एडजस्टेबल 41 मिमी यूएसडी फोर्क और रिमोट प्रीलोड एडजस्टर के साथ प्री-लोड एडजस्टेबल शॉक शामिल हैं. लॉन्च होने पर, यह Kawasaki Versys 650 को कड़ी टक्कर देगी.