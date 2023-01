Caste Census: बिहार में आज से शुरू हुई जातीय जनगणना, पहले फेज में मकानों पर डाले जाएंगे नंबर, जानें गणना की पूरी प्रक्रिया

रिपोर्ट- गोविंद कुमार

गोपालगंज. बिहार के अलग-अलग जिलों में शनिवार से जातीय जनगणना (Caste Survey In Bihar) शुरू हो गयी. पहले चरण में (First Phase Of Caste Census) आवासीय मकानों पर नंबर डाले जा रहे हैं. गोपालगंज में 30 लाख आबादी की गणना होगी. चार नगर निकाय में 92 वार्ड और 230 पंचायतों में गणना के लिए 6875 प्रगणक, 1145 पर्यवेक्षक लगाये गए हैं. रिजर्व प्रगणक में 625, रिजर्व पर्यवेक्षक 101 रखे गए हैं. वहीं 198 गणना टीम, 138 फील्ड ट्रेनर को रखा गया है.

जिला चार्ज पदाधिकारी सह डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी प्रखंड व नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गणना की मॉनीटरिंग शुरू कर दी है. जाति गणना को लेकर 198 टीम तैयार किया गया है. इन प्रगणको व पर्यवेक्षक को प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर जातीय गणना को लेकर परिपूर्ण बनाया गया है. वही पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी जातीय गणना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रगणकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.