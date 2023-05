अब मालामाल होगा बिहार, इन 2 शहरों में जमीन से निकलने लगा सोना! कितना बड़ा है भंडार, कैसे होगी खुदाई? पढ़ें सब कुछ

जमुई/बांका. अक्सर लोग बिहार को एक गरीब राज्य कहते हैं. लेकिन, लोगों का यह धारना अब जल्द ही गलत साबित होने वाली है. दरअसल बिहार अब जल्द ही मालामाल हो सकता है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्यों कि अब बिहार के दो जिलों में सोने का अपार भंडार (Gold Reserve In Bihar) मिलने की खबर है. बिहार के जमुई जिले में तो पहले से ही देश का 44 प्रतिशत स्वर्ण भंडार (India Largest Gold Reserve In Bihar) होने की बात सामने आ चुकी है. वहीं पड़ोसी जिला बांका के कटोरिया इलाके में भी जमीन के अंदर छिपे सोने की जांच के लिए जीओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Geological Survey of India) की टीम द्वारा सर्वे का काम शुरू हो गया है.

ऐसे में अब जमुई जिले के सोनो इलाके में स्वर्ण भंडार की खुदाई शुरू होने का इंतजार और बढ़ गया है. जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया के जमीन के अंदर देश का 44 प्रतिशत स्वर्ण भंडार मिलने की जानकारी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार के खनिज मंत्री ने संसद में दी थी. अब जमुई के बाद बांका में सोना मिलने से बिहार मालामाल होगा. सोनो प्रखंड इलाके के लोगों को इंतजार है कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से करमटिया के गर्भ में से सोने को निकाला जाएगा जिससे जमुई ही नहीं पूरे देश-प्रदेश को फायदा होगा.

बिहार में देश का सबसे बड़ा सोना भंडार

जैसा की जानकारी है जमुई जिले के सोनो प्रखंड इलाके के करमटिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के बाद देश का सबसे बड़ा सोने सोने का भंडार होने की बात सामने आई थी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है. जानकारी यह भी मिली है कि राज्य खान और भूविज्ञान विभाग जमुई में स्वर्ण भंडार की खोज के लिए यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अलावा सर्वे में लगी एजेंसी परामर्श कर रही है.

बीते साल इस बात की जानकारी केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी लोकसभा में यह जानकारी दिया था कि बिहार के पास भारत के सोने के भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है. इस मामले में लिखित तौर पर उत्तर में कहा गया था कि बिहार में 222.885 मिलीयन टन स्वर्ण धातु है जो देश का कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 44 फ़ीसदी है. बताते चलें कि जमुई के सोनो प्रखंड इलाके के करमटिया में स्वर्ण भंडार को लेकर जीएसआई के द्वारा कई बार सर्वे कराया गया है. बताया जा रहा है कि उसी सर्वेक्षण के बाद इस नतीजा सामने आया है कि यहां देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है. पूर्व में पुराने तकनीक से जमीन के अंदर से खुदाई कर सोना निकालने में अधिक खर्च होने के कारण आगे का काम नहीं हो सका.

नई तकनीक से होगी खुदाई

लेकिन, अब रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जब केंद्र सरकार ने सोना समेत अन्य धातुओं की खुदाई से संबंधित नियमों में संशोधन करने के बाद गहराई में दबे सोने समेत अन्य धातुओं के लिए जी-4 स्तर का लाइसेंस देने के लिए नीलामी हो सकेगी, जिससे खनिज की खोज और खनन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के अलावा निजी सेक्टर की भागीदारी के आसार हैं, जिससे सोना को निकालने में लगने वाली खर्च कम होने की उम्मीद है.

जमुई और बांका बिहार को करेगा मालामाल

जानकारी यह भी है कि नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2015 तक सोने के अयस्क का भंडार 50.183 करोड़ टन है जिसमें 1.722 करोड टन को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जबकि बाकी को संसाधनों की श्रेणी में. संसाधनों के श्रेणी वाले सोने का अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 44 फ़ीसदी बिहार में है. अब जमुई के बाद बांका में स्वर्ण अयस्क को लेकर सर्वे शुरू होने के बाद करमटिया गांव के लोगों को इंतजार है कि यहां खुदाई का काम शुरू हो सके और फिर बिहार मालामाल हो जाए. अब जमुई जिले के साथ-साथ बांका जिले के लोगों को इस बात से उम्मीद है कि नई तकनीक के साथ अब जल्द ही खुदाई होगी और फिर जहां बिहार मालामाल होगा, वहीं उन लोगों के भी दिन बेहतर होंगे.