OMG: जूनियर लड़की से इश्क लड़ा रहा था बॉयफ्रेंड, पता चलने पर 300 KM भागी-भागी आई गर्लफ्रेंड

जमुई. बिहार के जमुई निवासी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को उसका फर्स्ट लव (First Love) तब भारी पड़ गया जब वो अपनी एक जूनियर के साथ इश्क लड़ाने लगा. फिर क्या था, उसकी पहली गर्लफ्रेंड (Girlfriend) को जब यह पता चला तो वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर जमुई (Jamui) पहुंच गई और उससे फौरन शादी करने की जिद पर अड़ गई. ब्यूटीशियन (Beautician) का काम करने वाली यह युवती दावा करने लगी कि वो चार साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप (Live-In Relationship) में है, और जरूरत पड़ने पर वो पैसे कमा कर उसकी आर्थिक मदद (Financial Help) भी करती है. इसलिए वो कैसे उसे छोड़ कर किसी दूसरी लड़की से प्यार कर सकता है. प्रेमी से शादी करने जमुई पहुंची यह युवती काफी देर तक उससे झगड़ती रही, बाद में शादी का बॉन्ड (Marriage Bond) भरवाने के बाद यह मामला शांत हुआ.

दरअसल यह मामला शनिवार को जमुई शहर के एक रेस्टोरेंट में सामने आया जहां वेटर का काम करने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट विकास को ढूंढते हुए काजल नाम की युवती वहां पहुंच गयी और अपनी प्रेमी की तलाश करने लगी. काफी देर के बाद जब विकास वहां आया तो दोनों एक-दूसरे से झगड़ने लगे. ब्यूटीशियन का जॉब करने वाली युवती बार-बार कह रही थी कि वो उसके साथ तुरंत शादी करे. फौरन शादी की जिद पर अड़ी काजल शेरघाटी की रहने वाली है. जबकि उसका प्रेमी विकास गया जिले का रहने वाला है. वो जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है. काजल का कहना था कि वो विकास के साथ बीते चार साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है, अभी तक उसकी पढ़ाई के लिए वो जरूरत पड़ने पर उसको पैसे भी देती रही है, यहां तक की उसने उसको 90 हजार रुपये की एक स्कूटी भी खरीद कर दे दी. बावजूद इसके वो उसे छोड़कर दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा है. काजल ने कहा कि वो चाहती है कि उसकी शादी फौरन विकास से करा दी जाये.

प्रेमी युवक ने अपनी जूनियर लड़की से इश्क लड़ाने की मानी बात

वहीं, अपनी पहली गर्लफ्रेंड के जमुई आ जाने और उसकी तुरंत शादी करने की जिद से विकास परेशान दिखा. पहली प्रेमिका के रहते हुए दूसरी लड़की से इश्क लड़ाने की पोल खुलने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके काजल के साथ संबंध हैं. साथ ही एक और लड़की जो कि उसकी जूनियर है, उसके साथ भी उसका लव अफेयर चल रहा है. काजल के शादी के जिद पर अड़े रहने पर प्रेमी विकास का कहना था कि वो अभी शादी नहीं, अपना करियर बनाना चाहता है.