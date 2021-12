पटना में 1 बीघा में फार्म हाउस, 5 बैंकों में 15 खाता, नोट गिनने की मशीन, जमीन के 20 प्लॉट, धनकुबेर अफसर अविनाश प्रकाश

इन पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने नजायज ढंग से अकूत सम्पत्ति अर्जित की है जो कि उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं अन्य ज्ञात स्त्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है. इसी आरोप पर इन पर आय से अधिक कुल 94 लाख से अधिक- की संपत्ति गैरकानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण एस.भी.यू. कांड संख्या 05 / 2021 u / s 13 ( 1 ) ( b ) 13 ( 2 ) r / w 12 of PC Act 1988 and 120 ( B ) of IPC दर्ज किया गया. इस धनकुबेर अधिकारी द्वारा अर्जित किए अवैध सम्पति से सम्बन्धित जानकारी और भी मिलने की संभावना है.