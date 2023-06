पटना/मुजफ्फरपुर/बक्सर. बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी (Severe Heat In Bihar) की चपेट में हैं. मानसून की बेरुखी कारण बिहार के ज़्यादातर इलाकों में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है. ऐसे में अभी भी सूबे में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. बिहार के अधिकांश इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलग-अलग जिलों में स्कूलों की छुट्टियां (Schools Closed Due To Severe Heat In Bihar) बढ़ा दी गयी है. बात करें अगर राजधानी पटना की तो जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भीषण गर्मी को देखते हुए 28 जून तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है. पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश लागू कर दिया गया है. इस दौरान पटना के सभी प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे.

पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है. मुजफ्फरपुर में 12वीं तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालय 28 जून तक बंद (Schools Closed till 28th June) रहेंगे. डीएम प्रणव कुमार ने अत्यधिक गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाने का आदेश दिया है. हालांकि 29 जून को बकरीद है. ऐसे में अब 30 जून से ही स्कूल खुलने की उम्मीद है. बता दें, राजधानी पटना में दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच रहा है. वहीं अन्य जिलों में भी हीटवेव देखने को मिल रही है. जिस वजह से एहतियातन स्कूल बंद रखने का फ़ैसला किया गया है.

इसके अलावा बक्सर में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. बक्सर डीएम ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने कक्षा एक से लेकर कक्षा बारहवीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 28 जून तक शिक्षण कार्य संचालन पर रोक लगा दी है.

बता दें, इससे पहले अलग-अलग जिलों में अधिकांश स्कूलों को 24 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, बिहार में बारिश नहीं होने के कारण लोग अब भी भीषण गर्मी का सितम झेल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले हफ्ते से अच्छी बारिश होने की संभावना है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद राजधानी पटना समेत 13 जिलों के तापमान में गिरावट देखने को मिली है.