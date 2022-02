बिहार में बन रहे 6 लेन के दो बड़े पुल, इन 8 जिलों को होगा सीधा फायदा, यहां जानें पूरा रूट

Six Lane Bridge over River ganga in Bihar: बिहार में बन रहे सिक्स लेन के दो बड़े पुलों के बन जाने से वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, गोपालगंज, छपरा, सीवान और पटना को सीधा फायदा मिलेगा. कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बन रहे लगभग 10 किमी लंबे पुल का पटना सिरा एनएच-30 पर सबलपुर में तो वैशाली जिले से जुड़ने वाला सिरा एनएच-103 पर सरमस्तीपुर में गिर रहा है. वहीं, शेरपुर-दिघवारा सिक्स लेन ब्रिज की लंबाई 11 किमी है. इस सेतु के बनने से सारण प्रमंडल के तीनों जिलों सारण, सीवान और गोपालगंज के लोगों को सीधा फायदा होगा. इस पुल के बन जाने से इन तीनों जिलों के लोगों का सीधा कनेक्शन निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट से हो जाएगा.