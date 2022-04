सारी पार्टियां कर रहीं बोचहां उपचुनाव जीतने का दावा, पर यह रण जीतेगा कौन - तय होगा कल

Claims of Victory: चुनाव परिणाम क्या आएगा इसका फैसला तो शनिवार को EVM खुलने के बाद होगा. लेकिन जीत हार के दावे के साथ-साथ चुनाव परिणाम ये भी बताएगा कि तेजस्वी यादव ने MY समीकरण से आगे बढ़ कर A TO Z की पार्टी का जो दावा किया है, उसकी हकीकत क्या है. साथ ही क्या वाकई भाजपा के कोर वोटरों में बिखराव हुआ है.