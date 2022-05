UP के मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी होने पर शाहनवाज हुसैन बोले- इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं

Rashtragan In Madarsa Of UP: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि योगी सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस मदरसे में उन्होंने खुद अध्ययन किया था वहां ‘जन गण मन’ खुशी से गाया जाता था











Follow us on