Bihar: पुलिस को मिली शराब की होम डिलीवरी वाली डायरी, लिस्ट में हाईप्रोफाइल भी, कार्रवाई शुरू

पटना. बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. राज्य सरकार और प्रशासन लगातार शराब का सेवन और तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. अब पुलिस घर पर शराब मंगाने वालों के खिलाफ जानकारी जुटा रही है और हाईप्रोफाइल लोगों (High Profile People) पर भी कार्रवाई करने के मूड में है. इसी क्रम में पटना की पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने पिछले 10 जनवरी को शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery Of Liquor In Bihar) करने वाले एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की. इसी दौरान उसकी तलाशी ली गयी तो तो उसके पास से एक ऐसी डायरी मिली जिसमें प्रतिदिन 28 से 30 लोगों को होम डिलीवरी करने की चर्चा थी. इस डायरी में होम डिलीवरी के माध्यम से शराब लेने वाले लोगों का नाम शामिल था. पुलिस ने डायरी की छानबीन के बाद अब कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है.

आपके शहर से (पटना)