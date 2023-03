तेजस्वी यादव को CBI ने फिर भेजा समन, 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में बुलाया, इस वजह से नहीं जाएंगे डिप्टी CM

नई दिल्ली/पटना. जमीन के बदले नौकरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को पूछताछ के लिए समन (CBI has summoned Tejaswi Yadav) भेजा है. दरअसल सीबीआई की टीम तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ करना चाहती है. लिहाजा इसी मसले पर आगे की पूछताछ के लिए (Questioning in Land For Job Scam) बुलाया गया है.

सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत सूत्र के मुताबिक शनिवार 11 मार्च को तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने दोपहर दो बजे तक आने की बात कही जा रही थी. लेकिन, तेजस्वी यादव ने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर आज नहीं आने की बात कही. हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आवास में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (Directorate of Enforcement,ED) द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है. तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर पिछले 24 घंटे से ज्यादा सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है.

बता दें, इससे पहले शुक्रवार को (ED) ने नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ मामले में धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों एवं कई अन्य जगहों पर छापेमारी की. छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की तीन पुत्रियों और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं के परिसर में भी की गई. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि छापों के दौरान 53 लाख रुपये नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात को जब्त किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण दिल्ली के एक घर में तलाशी ली गई जहां लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे.

सीबीआई के सूत्रों की अगर मानें तो आज दोपहर दो बजे तक तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया के लिए सीबीआई के दफ्तर जा सकते हैं. बता दें, सीबीआई द्वारा पिछले महीने 24 फरवरी को भी तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, लेकिन किसी करणवश तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंच सके थे.