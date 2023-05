दिल्ली, ओडिशा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में 'गोटी सेट' करेंगे नीतीश कुमार, शरद पवार-उद्धव ठाकरे से मुंबई में आज मीटिंग

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) मुंबई में राष्ट्र्वादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) और शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से मिलेंगे. इस मुलाकात के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए, इसको लेकर मंथन होगा. विपक्षी एकता के संदेश को लेकर सीएम नीतीश का मुंबई दौरा अहम माना जा रहा है. इस यात्रा में उनके साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहेंगे.

मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर और सहकारिता मंत्री संजय कुमार झा भी रहेंगे. मुख्यंमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से विपक्षी एकजुटता को लेकर विमर्श करेंगे.

बता दें कि विगत 12 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष के नेताओं से घूम-घूमकर मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने बुधवार (10 मई) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी. इसके पहले मंगलवार (9 मई) नीतीश ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले थे.

कई क्षेत्रीय नेताओं से मिल चुके हैं नीतीश

एक तरह से उन्हें यूपीए 2 का संयोजक माना जा रहा है और वे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं. इसी क्रम में वे गत 12 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिल चुके हैं. इससे पहले वे सितंबर 2022 में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से भी मिल चुके हैं.

क्या है नीतीश कुमार की रणनीति?

बता दें कि जेडीयू की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस बात को लेकर दावा किया है कि लोकसभा की 500 सीटों पर One Against One फार्मूले यानी एक उम्मीदवार के सामने एक देने में वे कामयाब होंगे. इसका अर्थ यह कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का साझा एक उम्मीदवार होगा. जाहिर है अगर नीतीश कुमार ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 बेहद दिलचस्प बन पड़ेगा.