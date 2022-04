Campaign Against Corruption: बिहार की नीतीश सरकार ने भ्रष्‍ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. SHO और CO के खिलाफ ईओडब्‍ल्‍यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अधिकारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है. दोनों अधिकारियों के पास आय से कहीं ज्‍यादा संपत्ति होने का पता चला है.