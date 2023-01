नीतीश राज में जगमग बिहार! बिजली में सुधार पर ISRO की मुहर, बिहार ने बनाया कमाल का रिकॉर्ड

हाइलाइट्स ISRO के विकास सूचकांक अध्ययन में अव्वल आया बिहार. बिहार में बिजली विकास के क्षेत्र में रिकॉर्ड 474 प्रतिशत वृद्धि. NRSC के द्वारा NASA एवं NOAA के द्वारा तैयार सूचकांक.

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में ही राज्य के बिजली की स्थिति में सुधार हेतु राज्य सरकार की तरफ से कई शुरुआत की थी. इसके बाद ही 2012 में ही बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर पांच विद्युत कम्पनियों का गठन किया गय. राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत सुधार की परियोजनाओं को प्राथमिकता पर कार्यान्वित करने में न केवल प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि विद्युत उपभोक्ताओं के सुविधाओं के लिए भी अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं.

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस बताते हैं कि ISRO द्वारा जारी किए Decadal Change of Night Time Light (NTL) over India from Space 2012-2021 के आंकड़े वैज्ञानिक विश्लेषणों के बाद तैयार किये गये हैं. बिहार के द्वारा जो 474 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित किया गया है. वह यह स्पष्ट करता है कि राज्य में 24×7 विद्युत उपलब्धता के लिए राज्य की विद्युत कंपनियां सतत् प्रयासरत हैं.