500 लोकसभा सीटों पर One Against One का फार्मूला, JDU का दावा- एक हो रहे BJP विरोधी

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम (CM Nitish Kumar on Mission Opposition Unity) में लगे हुए हैं. इसी क्रम में मंगलवार (9 मई) को उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (CM Naveen Patnaik) से मुलाकात की थी. हालांकि, मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की तरफ से जो बयान आए वे विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे. नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई. पटनायक के रुख से नीतीश कुमार की उम्मीदों को थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन उनकी पार्टी जदयू ने उम्मीद नहीं छोड़ी है. पार्टी ने दावा किया कि लोकसभा की 500 सीटों पर ‘एक उम्मीदवार के सामने एक’ फार्मूले में पार्टी कामयाब होगी.

जेडीयू की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस बात को लेकर दावा किया कि लोकसभा की 500 सीटों पर One Against One फार्मूले यानी एक उम्मीदवार के सामने एक देने में वे कामयाब होंगे. इसका अर्थ यह कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का साझा एक उम्मीदवार होगा. बता दें कि इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने रांची पहुंच रहे हैं. जबकि 11 मई को मुंबई दौरे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी. कवायद है विपक्ष के सभी दलों को एक साथ एक मोर्चे में लाने की.

हालांकि, केसी त्यागी विपक्ष की एकता में नवीन पटनायक के रुख को लेकर कहते हैं, एनडीए के भीतर नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों थे. एक लंबा रिश्ता दोनों का रहा है. भुवनेश्वर से खाली संकेत नहीं दिया कि दोनों इकट्ठे को चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सौहार्दपूर्ण यात्रा नीतीश कुमार की रही और उनका अभिवादन किया गया. इसकी चर्चा नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों ने की. केसी त्यागी इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव का अलग रूख रहा है. लेकिन, नीतीश कुमार के फार्मूले पर सभी साथ आ जाएंगे. इस बात की वह उम्मीद भी रखते हैं.

न्यूज 18 से बात करते हुए त्यागी कहते हैं नीतीश कुमार, केसीआर और केजरीवाल के अभियान में एक फर्क है उसे समझना चाहिए. केसीआर और अरविंद केजरीवाल गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई गठबंधन बनाने चले थे. लेकिन, नीतीश कुमार का फार्मूला ऑफ पोजीशन है वह जोर पकड़ रहा है, यानी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को साथ रखकर सभी विपक्षी दलों का गठबंधन. ममता बनर्जी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं. जेडीयू नेता को उम्मीद है कि ममता बनर्जी साथ रहेंगी और उन्हीं के सुझाव के आधार पर जल्दी जेपी की धरती बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होगी.

केसी त्यागी ने उम्मीद जताई कि कर्नाटक चुनाव के बाद यह बैठक हो सकती है. खासतौर से ममता बनर्जी के सकारात्मक बयान को लेकर केसी त्यागी ज्यादा उत्साहित दिखे. ऐसे में पटनायक की तरफ से दिखाए गए उदासीन रूख को जेडीयू के नेता ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं दिखे. वे नवीन पटनायक के अलावा ममता बनर्जी केसीआर अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव शरद पवार उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी नेताओं के साथ आने की बात कर रहे हैं.

बहरहाल, विपक्षी एकता की आस को लेकर नीतीश कुमार अपने अभियान पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. अब देखना है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के विपक्षी एकता का फार्मूला कितना जोर पकड़ता है. लेकिन, सबकी नजरें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर होगी. उसके बाद ही इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बन पाएगी.