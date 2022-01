अब बिहार से यूपी और ओडिशा जाना होगा आसान, इन 30 रूटों पर शुरू हो रही बस सेवा

पटना. बिहार से उत्तर प्रदेश और ओडिशा जाना अब पहले से आसान हो जाएगा. दरअसल ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बीच बिहार से जल्द ही निर्धारित रूटों पर बसों का परिचालन (Bihar Bus Service) शुरू होने जा रहा है. राजधानी पटना समेत बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, छपरा, बक्सर, आरा, भभुआ, रक्सौल जैसे शहरों से यूपी के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया, सारनाथ जैसे शहरों के बीच बसों का परिचालन (Bus For UP And Odisha) शुरू होगा. इसके साथ ही ओडिशा के बाड़ीपारा, रायरंगपुर और राउरकेला जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी बिहार के शहरों से बस सेवा के लिए जोड़ा जाएगा.

दरअसल बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा के बीच 30 रूटों पर बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है. पांच रूटों पर निजी संचालन के लिए भी परमिट दिए जाने का निर्णय लिया गया है. परिवहन विभाग ने इसके लिए रूट भी तय कर लिए हैं, साथ ही परमिट के लिए आवेदन भी आमंत्रित किया गया है. हालांकि इसमें से कई रूटों पर पहले से आवेदन मांगे गए थे लेकिन अब भी खाली होने की वजह से ही फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है.

बिहार से उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के लिए परमिट का कोटा है उनमें पटना से बलिया के लिए 14, पटना से गोरखपुर के लिए 11 और पटना से वाराणसी के बीच आठ, पटना से देवरिया के बीच सात परमिट दिया जाना है. बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ ही ओडिशा के बीच चलने वाली बस सेवा के लिए वाहन मालिकों को 3 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन देने का ऑफर दिया गया है. इसकी हार्ड कॉपी सभी बस मालिक 4 फरवरी तक परिवहन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं.