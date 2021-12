New Year: RJD के लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा 2022, पार्टी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष

पटना. बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) के लिये 2022 राजनीतिक और सांगठनिक दोनों ही तौर पर काफी अहम साबित होने वाला है. 2022 में RJD में कई नये बदलाव देखने को मिल सकते है. इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (State President Of RJD) और राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President Of RJD) का चुनाव भी शामिल है. इसे लेकर कई नामों की भी चर्चा जोरों पर है. बता दें, 2021 में जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को नियमित जमानत मिली. वहीं साल का अंत दिसंबर के पहले सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विवाह के बंधन में बंध गए. इस लिहाज से 2021 पार्टी के लिए बेहद खास साबित हुआ है और अब वर्ष 2022 (New Year 2022) में पार्टी के लिए संगठनात्मक चुनाव की बारी है. राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि दो माह बाद 20 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक तय है. इसमें वर्ष 2022 से लेकर 25 की अवधि के लिए सदस्यता अभियान और पार्टी के प्राथमिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के निर्वाचन के कार्यक्रमों की घोषणा होगी.

वहीं इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है. निर्वाचित सदस्य ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. श्याम रजक ने यह भी कहा कि 20 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अपने आगे का कार्यक्रम तय करेगी और विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति भी बनाएगी.

पार्टी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

दरअसल पार्टी को एक नया स्वरूप देने वाले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकाल वर्ष 2022 में खत्म हो रहा है. जगदानंद सिंह ने पार्टी को संगठनात्मक तौर पर जहां काफी मजबूत स्थिति में लाया और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी प्लानिंग का असर भी देखने को मिला. जब लंबे समय के बाद पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई. हालांकि उन्हें लेकर कई विवाद भी हुए. दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी दफ्तर में उनके अनुशासन को लेकर सवाल खड़े किए थे. कुछ ऐसा ही सवाल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी उठाया था. तब नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि उन्होंने जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर दी थी. अब तक यह विवाद सुलझा नहीं है. तेज प्रताप यादव ने ना सिर्फ छात्र राजद से नाता तोड़ लिया बल्कि पार्टी दफ्तर में भी जाना छोड़ दिया.

जानिए किन नामों की है चर्चा

पार्टी सूत्रों के मुताबिक जगदानंद सिंह को विशेष परिस्थिति में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. अब वह खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं और यही वजह है कि वर्ष 2022 में होने वाले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई नए नाम चर्चा में है. सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद तनवीर हसन, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता और पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह का नाम भी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में है. हालांकि एक बात तय है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर वही संभालेगा जिसे तेजस्वी यादव का समर्थन हासिल होगा. इतना ही नही पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है. हालांकि इसमें अभी काफी समय है और संगठन के विभिन्न स्तर पर होने वाले चुनावों के बाद नाम तय करने की बारी आएगी. पार्टी में फिर से शामिल हुए कई पुराने दिग्गज भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है. इनमें उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल और श्याम रजक का नाम भी शामिल है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है चुनाव