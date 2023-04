'किसी ने रची है साजिश' सासाराम-नालंदा हिंसा पर बोले CM नीतीश, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने पर दिया यह जवाब

पटना. बिहार के सासाराम और नालंदा (Sasaram and Nalanda Violence) में हुए सांप्रदायिक घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए इसे साजिश करार दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar On Sasaram and Nalanda Violence) ने कहा कि अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ऐसी घटना घटी. निश्चित रूप से यह किसी न किसी की साजिश दिखाई पड़ती है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया और जांच के साथ-साथ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस मामले में सारी हकीकत सामने आएगी. अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सासाराम की तस्वीर सामने आई. शाम तक नालंदा से भी ऐसी घटनाओं की तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी. नीतीश कुमार ने बताया कि नालंदा से जिन घटनाओं की जानकारी मिली वो चौकाने वाली है. ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं आज क्यों हो रहा है. दरअसल शुक्रवार को सासाराम और नवादा से दो वर्गों के बीच आपसी तनाव बढ़ने का मामला सामने आया था. सुबह में सासाराम से तस्वीर सामने आई तो शाम तक नालंदा से आपसी संघर्ष की तस्वीर सामने आने लगी.

अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम रद्द होने पर कही बड़ी बात

दरअसल सासाराम हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का कार्यक्रम रद्द (Amit Shah Bihar Tour Cancelled) हो गया है. गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम कार्यक्रम रद्द होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सब को उचित सुरक्षा दी जाती है. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता. वे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वह अलग बात है. नीतीश कुमार ने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह अगर सासाराम नहीं जा रहे हैं तो उनका कोई अपना कारण रहा होगा. अमित शाह सासाराम क्यों आ रहे थे, यह भी नहीं पता और अब क्यों नहीं आ रहे हैं इसका भी कोई जानकारी नहीं है.

Sasaram Violence: सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रद्द, सम्राट चौधरी बोले- नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार

सम्राट चौधरी बोले- नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार

दरअसल सासाराम में पिछले 24 घंटों से भी अधिक समय से जारी हिंसा के बाद बीजेपी ने सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुये बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सासाराम में धारा 144 लगा हुआ हैं. इसलिए सासाराम में होने वाले कार्यक्रम सम्राट अशोक जयंती समारोह को हमलोग रद्द कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि धारा 144 लगे होने के कारण गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम में कार्यक्रम नहीं होगा. अन्य स्थानों पर उनका कार्यक्रम पहले की तरह ही होगा. इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुये कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है. बिहार की सरकार ने हमें सुरक्षा भी नहीं दी. दुर्भाग्य है कि हम कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं.