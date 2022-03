पटना में LIC एजेंट ने शादी का झांसा देकर युवती से किया रेप, 2 बार जबरन करवाया अबॉर्शन

पटना. बिहार की राजधानी पटना में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप (Rape) का मामला सामने आया है. यह गंभीर आरोप एलआईसी (LIC) के एक असिस्टेंट पर लगा है. पीड़िता ने महिला थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की है जिसमें उसने कहा कि नरेंद्र कुमार नाम के एलआईसी असिस्टेंट ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध (Rape On The Pretext Of Marriage) बनाया. युवती की मानें तो एलआईसी एजेंट उसको झारखंड (Jharkhand) के देवघर ले गया था जहां उसने उसके साथ शादी की थी. युवती के पास इसका फोटो भी है.

युवती का आरोप है कि वो दो बार गर्भवती (Pregnant) हुई थी. लेकिन, एलआईसी असिस्टेंट ने पहली बार उसे एक दवा खिला दी जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई. फिर जब वो दूसरी बार गर्भवती हुई तो पटना के एक नर्सिंग होम में आरोपी ने उसका जबरन अबॉर्शन (Abortion) करवा दिया.

काम के दौरान वर्ष 2017 में आरोपी से हुई थी जान-पहचान

पटना सिटी की रहने वाली यह पीड़िता पटना के फ्रेजर रोड स्थित एक रियल स्टेट कंपनी में टेलीकॉलर का काम करती थी. युवती की मानें तो यहीं पर काम करने के दौरान वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात एलआईसी असिस्टेंट नरेंद्र कुमार से हुई थी. पहली मुलाकात के बाद वो प्लॉट बचाने के नाम पर उससे मिला करता था. फिर उसने युवती को झांसा दिया कि एलआईसी में बड़े-बड़े अधिकारियों से उसकी जान पहचान है, उनके उनके जरिए वो उसकी नौकरी एलआईसी में लगवा देगा. युवती उसकी बातों में फंस गई. फिर एक दो बार मिलने के बाद आरोपी ने उसे एलआईसी के गेस्ट हाउस में बुलाया.

युवती का आरोप है कि गेस्ट हाउस में नरेंद्र ने उसको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और उसके साथ गलत काम (रेप) दिया. पीड़िता ने जब पुलिस में जाने की बात कही तब आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिया.

महिला थाने में पेश नहीं हुआ आरोपी LIC असिस्टेंट

पीड़िता के लगाए आरोपों की जांच के लिए एलआईसी असिस्टेंट नरेंद्र कुमार को महिला थाने में तलब किया गया था. पुलिस द्वारा दिए गए समय पर युवती थाने पहुंच गई. लेकिन, शाम तक आरोपी थाने नहीं पहुंचा. हालांकि उसने अपने दो वकीलों को वहां भेजा था जो उसका पक्ष रखते नजर आए. वकीलों के दलील दी कि नरेंद्र कुमार पटना में नहीं है इसलिए वो अभी यहां नहीं आ सकता है. वहीं, पीड़िता का आरोप है कि एलआईसी एजेंट को कार्रवाई का डर है इसलिए वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रहा है.