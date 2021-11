Sunrise Over Ayodhya: कांग्रेस बोली- माफी मांगें सलमान खुर्शीद; JDU-BJP के भी तीखे तेवर

Sunrise Over Ayodhya Squabble: सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हंगामा मचा हुआ है. (फाइल फोटो)

पटना. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्‍या’ (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) को लेकर विवादों में हैं. किताब में कही गई बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पशोपेश में है. पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं. बिहार कांग्रेस ने तो सलमान खुर्शीद से माफी मांगने तक की मांग कर दी है. कांग्रेस के दिग्‍गज नेता ने अपनी नई किताब में हिंदुत्‍व की तुलना इस्‍लामिक स्‍टेट (ISIS) और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर डाली है. उनके किताब के बाजार में आने के साथ ही विवाद होने लगा है.

सलमान खुर्शीद की नई किताब सामने आने के बाद से ही सियासत गर्माई हुई है. बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने सख्‍त बयान दिया है. उन्‍होंने सलमान खुर्शीद की किताब में लिखी बातों को पूरी तरह से गलत करार दिया है. उन्‍होंने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है. ऋषि मिश्रा ने सलमान खुर्शीद से माफी मांगने की बात की है. दरअसल, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्‍या’ में हिुदुत्‍व की तुलना इस्‍लामिक कट्टरपंथी संगठनों से कर डाली है. उन पर हिंदुत्‍व को बदनाम करने का आरोप लग रहा है. मनमोहन कैबिनेट में उनके सहयोगी रहे कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सलमान खुर्शीद के दावों से असहमति जताई है. गुलाम नबी ने किताब के हिस्‍से में लिखी बातों को तथ्‍यात्‍मक तौर पर गलत करार दिया है.

BJP-JDU का हमला

बिहार में सत्‍तारूढ़ NDA के प्रमुख घटक दलों BJP और JDU ने भी सलमान खुर्शीद पर करारा हमला बोला है. जदयू प्रवक्‍ता अजय आलोक ने कहा, ‘सलमान खुर्शीद की इतनी हिम्‍मत कैसे हो गई कि वह 100 करोड़ हिन्‍दुओं की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से करें. अगर आईएसआईएस जैसी कट्टरता थोड़ी भी आ जाएगी तो भागना पड़ेगा. हिन्‍दू सहिष्‍णू हैं, इसलिए बचे हुए हैं. कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. सलमान खुर्शीद खुद ही एक पारसी और ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान हैं.’ वहीं, बीजेपी प्रवक्‍ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ किताब में लिखा है क्‍या उसके लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कहा था. उन्‍होंने कहा कि साधु-संत लोगों को सही रास्‍ता दिखाते हैं, आतंकवाद नहीं सिखाते.

पुलिस में शिकायत

सलमान खुर्शीद की किताब पर दिल्‍ली के एक वकील विनीत जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्‍होंने भी हिंदुत्‍व की आईएस से तुलना किए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसमें उन्‍होंने लिखा है कि किताब के जिस अध्‍याय में इसका जिक्र है, उसको सैफ्रान स्‍काई का नाम दिया गया है और यह किताब का पेज नंबर 113 है. शिकायत में यह आरोप लगाया है कि ऐसा लिखकर खुर्शीद ने हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का काम किया है. अपनी शिकायत में जिंदल ने कहा है कि देश का संविधान हर किसी को आजादी से बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन इसको जरिया बनाकर भावनाओं को भड़काना, राष्‍ट्र की गलत छवि बनाना एक अपराध है.