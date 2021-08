बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट, भंडारण-परिवहन पर होगी कार्रवाई

पटना. प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूर्णतः प्रतिबंध लगने जा रहा है. इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment, Forest and Climate Change) ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है. विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य में 14 दिसम्बर की मध्यरात्रि के बाद सिंगल यूज वाले प्लास्टिक (Single use Plastic) से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी. पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment, Forest and Climate Change) विभाग की मानें तो प्लास्टिक के कैरी बैग व एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकॉल भी सम्मिलित है. वह भी पर्यावरण के लिए नुकसान और स्वास्थ्य संकट का कारण है. ऐसा देखा जाता है कि पानी पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर, ध्वज और अन्य सामान के जलने से जहरीली गैस पैदा होती है. इस प्रकार के सामानों को खा जाने के कारण जानवरों को भी नुकसान होता है. इसलिए इस तरह के सभी सामानों की लगी पाबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा.

बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन

विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के सामानों की खरीद, बिक्री या इस्तेमाल नहीं कर सकता है और आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है. पकड़े जाने पर ऐसा करने वालों को पांच साल की सजा या एक लाख का जुर्माना हो सकता है साथ ही यह भी मुमकिन है कि दोनों सजा एक साथ सुनाई जाए. इसलिए जिन लोगों के पास प्लास्टिक व थर्मोकॉल से बने सामान हैं वे जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगा दें. उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है. निर्धारित समय के बाद जिस व्यक्ति के पास प्लास्टिक व थर्मोकॉल के बने सामान मिलेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- EXPLAINED: ‘नीतीश पीएम मैटेरियल’ का जोर-शोर से प्रचार, आखिर क्या है JDU का हिडन एजेंडा?

बता दें कि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत एक जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की डंडी, प्लेट, कप और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल (सिंगल यूज) प्लास्टिक के तौर पर चिह्नित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी. बिहार में इस पर इसी वर्ष 14 दिसंबर से रोक लग जाएगी.