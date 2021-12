अब हनीमून के लिए विदेश जा सकेंगे तेजस्वी, ईडी ने वापस किया पासपोर्ट, जानें कब होंगे रवाना?

पटना. बिहार के हाईप्रोफाइल नवविवाहित जोड़े (High Profile Married Couple Of Bihar) की श्रेणी में शामिल तेजस्वी यादव और रेचल उर्फ राजश्री यादव अब अपना हनीमून (Honeymoon of Tejashwi Yadav and Rajshree Yadav) मनाने विदेश जा सकेंगे. दरअसल बताया जा रहा है कि तेजस्वी के हनीमून ट्रिप (Honeymoon Tour Of Tejashwi) में बाधा बन रहा उनका पासपोर्ट अब उन्हें मिल गया है. अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए पत्नी राजश्री संग हनीमून के लिए विदेश जाने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है. दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ क्रिसमस मनाने के बाद गुरुवार को दिल्ली से पटना लौट आए. पटना लौटने पर तेजस्वी अपनी पार्टी के लिए आगे की रणनीति बनाने में लग गए है. उन्होंने कई नेताओं से बात की, वह जल्द ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक भी बुला सकते है.

इसी बीच तेजस्वी के पटना लौटते ही चर्चा है कि वह कुछ दिन पटना में बिताने के बाद फिर से दिल्ली लौटेंगे और वहां से हनीमून मनाने विदेश (Honeymoon In Foreign) भी जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि तेजस्वी जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में अपनी पत्नी राजश्री यादव को लेकर हनीमून के लिए विदेश जाएंगे. हनीमून मनाकर विदेश से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी पूर्व में अपने तरफ से घोषित बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे