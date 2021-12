सगाई के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली में लिए सात फेरे, लालू की बेटी ने बताया दुल्हन का नाम

पटना. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) गुरुवार को दिल्ली में परिणय सूत्र में बंध गए हैं. जीवन की नई पारी की शुरुआत करने वाले तेजस्वी यादव ने रेचल नाम की युवती को अपनी जीवन संगिनी बनाया है. लालू की छोटी बहू का नाम सामने आ गया है और इस बात की पुष्टि खुद लालू की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने की है. सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहने वाली रोहिणी ने तेजस्वी यादव की शादी की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनके परिवार की बहू का नाम रेचल है.

रोहिणी ने लिखा है- हम नहीं है पास फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनों के साथ Face throwing a kiss Hugging face congratulations tutu nd Rachel Face throwing a kiss Wishing you both a lifetime of happiness! TulipClinking glasses

दरअसल रेचल पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव और लालू परिवार की संपर्क में थीं. उनका पूरा नाम रेचल आयरिश है. जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी मिली ट्विटर पर रेचल के फॉलोअर्स की संख्या अचाननक से बढ़ने लगी. लालू परिवार की छोटी बहू के बारे में जानकारी को लेकर इस ट्वीट के पहले तक सस्पेंस था लेकिन रोहिणी ने शादी की पुष्टि करने की तरह ही बहू के नाम को लेकर भी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया. रेचल संग तेजस्वी सात फेरे दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में ले रहे हैं और धीरे-धीरे शादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं. कुछ तस्वीरों में तेजस्वी शादी की रस्मों को भी निभा रहे हैं.