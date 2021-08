नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दो घंटे चली मुलाकात, क्या JDU में हो गया सब All is well?

पटना. क्या JDU में हो गया है all is well, ये सवाल तब से जोड़ पकड़ने लगा है. जब JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से एक अणे मार्ग में जाकर मुलाक़ात किया. मुलाक़ात लगभग दो घंटे तक चली. इसी मुलाक़ात के बाद से JDU के अंदर खाने चर्चा तेज हो गई है. अब JDU में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन मुलाक़ात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई. ये बातें तो फ़िलहाल बाहर नही आई है, लेकिन लगभग दो घंटे तक मुलाक़ात का मतलब ये निकाला जा रहा है. इन दो घंटों में उन तमाम मुद्दों पर बातें हुई होगी. जिसे लेकर JDU के अंदर चर्चा का बाज़ार गर्म था.

ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 28 और 29 अगस्त को पटना के JDU दफ़्तर में JDU में हाल में हुए. बड़े बदलाव के बाद 29 अगस्त को नेशनल काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. उम्मीद जताई जा रही है की बैठक में उन मुद्दों पर मुहर लगेगी. जिसमें जदयू के चारों बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर दिखना ज़रूरी है. ताकि मैसेज अच्छा जाए. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा भी शामिल होंगे.

आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद शुरू हुआ विवाद

विवाद की बात तब सबसे पहले उठी थी. जब केंद्र में आरसीपी सिंह मंत्री बने. तब खबर आई कि इस वजह से ललन सिंह नाराज़ थे. बाद में ललन सिंह को JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी गई. ताकि ललन सिंह के समर्थकों को खुश किया जा सके. लेकिन इसी के बाद JDU में अंदरूनी गुटबाज़ी की बातें उठने लगी, पहले ललन सिंह और उसके बाद आरसीपी सिंह के पटना पहुंचने पर जो स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था. उसमें दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपनी पूरी ताक़त झोक दी थी. यही नहीं, आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह के लिए बनाए गए बड़े-बड़े बैनर पोस्टर से पहले ललन सिंह और उपेन्द्र कुशवाहा गायब थे, लेकिन जब मामला गर्माया तो ललन सिंह तो पोस्टर में आ गए, लेकिन उपेन्द्र कुशवाहा गायब रहे.

जेडीयू में सियासत गर्म रही

इसी के बाद JDU के अंदर खाने सियासत गर्म रही और माना गया तो दोनों नेताओं के समर्थकों ने दिल्ली से पटना आने के बाद स्वागत समारोह में शक्ति परीक्षण कर अपनी अपनी ताक़त का इज़हार किया. इसी बीच आरसीपी सिंह बिहार के दौर पर पहुंचे और कई ज़िलों में समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए यात्रा पर निकल गए. लेकिन इस बीच नीतीश कुमार से मुलाक़ात नही होने पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे. आख़िरकार तमाम सवालों के बीच आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से दो घंटे मुलाक़ात कर JDU के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है की JDU में सब ठीक ठाक है.

28, 29 अगस्त को होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी

वहीं ख़बर के मुताबिक, अब सारी निगाहें टिक गई हैं. 28 और 29 अगस्त की होने वाली JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर पहले 28 अगस्त को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है. शाम 4 बजे जदयू के प्रदेश कार्यालय में होगी. वही 29 अगस्त को जदयू के प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी. इस बैठक कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है. मंच से ही JDU के अंदर और बिहार के सियासत में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी की JDU के अंदर ओल is well है.