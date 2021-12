Bihar: 15 दिन के अंदर ही पति ने की दूसरी शादी, बाहरवाली के प्यार में घरवाली को छोड़ा

Bihar News: पूर्णिया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने महज 15 दिन के अंदर दो-दो शादी (Two Marriages) की. दरअसल पति अपनी प्रेमिका के प्यार में इस कदर दीवाना था कि उसने अपनी पहली पत्नी (First Wife) को शादी के 15 दिन बाद ही छोड़कर दूसरी लड़की से शादी (Second Marriage) कर ली.