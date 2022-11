नितिन गडकरी का बिहार को एक और तोहफा, 200 KM से घटकर महज 2 KM हो जाएगी झारखंड की दूरी

New Bridge On Sone River In Rohtas: बिहार-झारखंड के बीच रोहतास जिला में सोन नदी पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है. टू लेन के इस पुल को बनाने में 196.12 करोड़ की लागत आएगी. 2 लेन पुल का शिलान्यास करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को रोहतास आएंगे.











