अश्लील Video देखकर 6ठी, 7वीं और 8वीं के 6 नाबालिग छात्रों ने 2 लड़कियों से किया गैंगरेप

शेखपुरा. देश में महामारी कोरोना की दस्तक के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं. लेकिन, अब बच्चों तक मोबाइल की पहुंच होने के साइड इफेक्ट्स (Effects Of Mobile Phones On Teenagers) सामने आ रहे हैं. कई गलत लिंक और वेबसाइट (obscene video link and websites) की चपेट में आकर बच्चे भी गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसा ही डरावना और सनसनीखेज मामला बिहार के शेखपुरा जिले सामने आया है. यहां 6 नाबालिग लड़कों ने दो बच्चियों से कथित तौर पर गैंग रेप (Minor girl gang rape case) किया है. इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन नाबालिगों ने ये कुकर्म मोबाइल में अश्लील वीडियो देखकर किया है. घटना के खुलासे के बाद पुलिस और परिजन दंग हैं.

पूरा मामला बरबीघा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चों ने बताया कि उन्होंने मोबाइल में देखकर इस तरह का गंदा काम किया है. वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पीड़िता एक सरकारी स्कूल में छठी और सातवीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि तीनों आरोपी कक्षा छह में पढ़ते हैं, एक-एक कक्षा सातवीं और आठवीं कक्षा का है.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी और पीड़ित एक ही गांव के रहने वाले थे. एक आरोपी पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है. पीड़ित परिवार ने दो आरोपियों को पकड़ कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. जांच के दौरान लड़कों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखकर अपराध किया है. वहीं अन्‍य आरोपितों की खोजबीन की जा रही है.

दोनों आरोपी बच्चों को कोर्ट में पेश जाएगा

बरबीघा थाने के एसएचओ जयशंकर मिश्रा के मुताबिक, यह घटना सोमवार शाम की है जब पीड़ित सब्जी तोड़ने के लिए खेत में काम कर रहे थे. उन्होंने आगे बताया कि गैंगरेप के बाद जब दोनों बच्चियां रोने लगीं तो लड़कों ने एक लड़की के हाथ में कुछ रुपए पकड़ा दिए और कहा कि किसी को कुछ मत बताना. थाने में शिकायत करने आई दादी ने बताया कि मेरी पोती जब घर आई तो वह रो रही थी. उसके बाद जब जोर देकर पूछा तो पूरी बात बताई. जयशंकर मिश्रा ने बताया कि दोनों पीड़िता को मेडिकल जांच कराने के लिए शेखपुरा भेजा गया. पकड़े गए दोनों आरोपी बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.