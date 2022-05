पति-पत्नी के विवाद में महिला ने दे दी 4 बच्चों की 'बलि', खुद भी दुनिया छोड़ गई, जानें मामला

Suicide after quarrel between husband and wife: वैशाली जिले के पातेपुर क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां पति-पत्नी के बीच विवाद में चार बच्चों समेत महिला ने आत्महत्या कर ली. इस घटना में महिला के साथ ही तीन लड़की और एक लड़के की मौत हुई है. महिला के मायके वालों ने पति पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है.











Follow us on