बावरा मन: दूध का रिश्ता 🌹

जुर्गों के आशीर्वाद में, उनकी उपस्थिति में बड़ी बरकत होती है. उनका घर में होना, उनकी उपस्थिति ही ऊपर वाले की नयमत है. लेकिन अफ़सोस तो इस बात का है कि हर घर और हर परिवार में बड़ों की अहमियत उनके जाने के बाद समझ में आती है. और दिल में एक अफ़सोस सा होता है कि काश आज वो होते…

प्रचार और बुज़ुर्गआजकल अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव गांव, घर घर जब प्रचार के लिए निकलती हूं, तो बहुत से बुजुर्गों से मिलना हो रहा है. उनको देखते ही उनके चेहरों में कहीं अपनी मां तो कहीं अपने बाकी के, घर के बड़े ढूंढने लगती हूं. कभी कभी मन व्यथित भी होता है लेकिन फिर, कुछ भी ज़ाहिर ना हो इस लिए अपनी आंखों के पानी को बांध के रखना पड़ता है. सबके सामने अपने को मज़बूत दिखाते आगे बढ़ना पड़ता है.

कमज़ोरी के पल निजी पलों के लिए होते हैं. इसलिए निजी पलों के लिए उन बुज़ुर्ग चेहरों को फोटो में समेट लेती हूं. रात को फुर्सत पा जब बिस्तर पर लेटती हूं, तो दोबारा दिन भर में देखे हुए उन बुजुर्गों के दर्शन करती हूं, उनकी फोटो देखती हूं. ये इसलिए क्योंकि जिस धरती को आज हमने अपनी कर्मभूमि बनाया है वो धरती हमारे बुजुर्गों की ही धरती है. वो बात और है कि हमारे घर के बड़े नौकरी में कहीं भी नियुक्त रहे हों, हमेशा अपने गांव और परिवार से जुड़े रहे हैं. उनका अपनी जड़ों से ये जुड़ाव जाने अंजाने हमारे लिए, आज बहुत काम आ रहा है.

डीपी और मांख़ैर, प्रचार में तो मां पिता नज़र आ ही रहे थे पर आज मेरे पति असीम के बचपन के स्कूल वाले मित्र फ़ौजान अल्वी का जब मुझे फोन आया तो देखती हूं उनकी डीपी में से भी अंकल आंटी का ब्लैक एंड व्हाइट वाला चेहरा झांक रहा था. ब्लैक एंड व्हाइट वाली उस बेहद प्यारी सी फोटो के बारे में जब फ़ौजान भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये अंकल के रिटायरमेंट के समय की फोटो है. रिटायरमेंट के कागज़ों पर दोनों मियां बीवी की जो फोटो लगा करती थी, ये वही फोटो थी. फोटो देख मैंने कहा, “फ़ौजान भाई आप बिल्कुल आंटी की शक्लो सूरत पाए हैं.” सुनते ही फ़ौजान भाई ज़रा भावुक हो गए…

आंटी का अभी कुछ समय पहले ही इंतकाल हुआ था. इधर कुछ सालों से जब से आंटी की तबियत बिगड़ी थी, उन की बड़ी सेवा की थी फ़ौजान भाई ने. बहुत कम बेटों को मां की ऐसी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है. एक बात और है, बहुत कम मांओं को भी फ़ौजान भाई जैसा सेवादार बेटा नसीब होता है. आज जब आंटी का ज़िक्र चला तो फ़ौजान भाई ने एक मज़ेदार किस्सा सांझा किया. बताया…

दिल्ली यात्रातकरीबन दो साल पहले की बात है. असीम किसी काम से दिल्ली गए थे. दिल्ली में वो फ़ौजान भाई के यहां ही रुके थे. देर रात तक आंटी और दोनों दोस्तों में बातचीत होती रही. आंटी ने असीम से अपने शहर लखनऊ की खैरियत ली. फिर सोने जाने से पहले असीम से पूछा कि वो सुबह नाश्ते में क्या लेंगे. असीम ने कहा एक ग्लास दूध और दो टोस्ट. बरसों से असीम का यही नाश्ता रहा है, सो यही कहा. आंटी धीरे से मुस्कुराईं, फ़ौजान भाई को देखा और फिर सोने चली गईं.

अगले दिन सुबह असीम अपना नाश्ता कर काम को निकल गए और उनके जाते ही फ़ौजान भाई की क्लास लग गई. दरअसल आंटी हमेशा से फ़ौजान भाई से कहती रही थीं कि सुबह नाश्ते में दूध पी कर ही घर से निकलना चाहिए. आज उनकी बात को बल मिल गया था. वो देर तक उन्हें दूध के गुण गिनाती रहीं…

“देखो मैं कहती ना हूं, रोज़ सुबह दूध पीने के कितने फ़ायदे होते हैं. जो दूध पीते हैं वो कितने समझदार होते हैं. असीम को देखो, सुबह दूध पीते हैं इसलिए इतने समझदार हैं.” 😊 हर मां को अपना बच्चा छोड़ दूसरे का बच्चा ज़्यादा समझदार लगता है.

क्या है ना, फ़ौजान भाई को सुबह दूध पीने की आदत नहीं थी. वो कभी दूध पी कर दफ़्तर नहीं जाते थे. इसलिए छोटे बच्चे की तरह, मां की डांट और उलाहना सुनते रहे.

दूध का रिश्ताइस तरह जैसे एक छोटे बच्चे की मां, बाकी बच्चों का उदाहरण दे अपने बच्चे को दूध पिलाती है ठीक वैसे ही हमारी उम्रदराज़ आंटी ने अपने अधेड़ उम्र के बेटे को उसके अधेड़ उम्र के दोस्त का ताना मार, दूध पिलवाना शुरू किया. आज फ़ौजान भाई ने बताया कि कैसे असीम की उस दिल्ली यात्रा के बाद अम्मा के कहने पे उन्होंने इधर रोज़ सुबह नाश्ते में दूध पीना शुरू किया है. आंटी का तो पिछले साल इंतकाल हो गया था पर फ़ौजान भाई का दूध से रिश्ता, आज भी कायम है!!

चलते-चलते

रस्किन बॉन्ड की किसी कहानी में पढ़ा था कि उनकी दादी कहती थीं, “Blessed is the house upon whose walls The shade of an old tree softly falls”.

उनकी दादी की कही इस बात को मैं हमेशा बुजुर्गों से जोड़ती रही हूं कि “वो घर भाग्यवान होते हैं जिनमें बुजुर्ग विद्यमान होते हैं.”

आज हमारे परिवार के बुज़ुर्ग तो ज़िंदा नहीं हैं पर अपने गांव, अपने पुरखों की जन्मस्थली से जुड़ कर, वहां के बुजुर्ग चेहरों के दर्शन कर के वैसी ही “ब्लेस्ड” वाली सी अनुभूति हो रही है. धन्यवाद