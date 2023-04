OPINION: PM Modi के शासन में भारत को हुआ अपने बल और शक्तियों का अहसास, बना ‘गतिमान’ राष्ट्र

यह महज एक संयोग था या नियति का कोई निश्चित संकेत कि बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस और सनातनधर्मियों के चहेते बजरंग बली की जयंती एक ही दिन आए. जो कुछ भी हो, पीएम मोदी का भाषण और उसमें हनुमान के जीवन से मिलने वाली अनगिनत सीखों का समावेश बहुत ही सहज, स्वाभाविक और ग्राह्य था. हनुमान जी की कार्य शैली और भाजपा के काम करने के तरीकों में समानांतर ढूंढना और स्थापित करना कुछ दुष्कर न था. हनुमान जी का जीवन बहुत सी केस स्टडीज का विषय रहा है. मैनेजमेंट के गुरु इसे अपने लेक्चर में काफी refer करते आए हैं और करते रहेंगे. इस संदर्भ में सब से ज़्यादा उद्धृत की जाने वाली पंक्तियां है, सुंदर कांड की यह चौपाई – राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहां विश्राम!

श्री हनुमान जी का ध्येय वाक्य है, ‘राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहां बिश्राम’. हनुमान जी निरंतर राम जी के काज में लगे हुए हैं, बिना विश्राम. हनुमानजी का जन्म ही रामकाज के लिए हुआ हैं. उनका अवतरण राम-काज के लिए, उनकी आतुरता राम-काज के लिए, वस्तुतः उनकी संपूर्ण चेतना ही राम-काज संवारने के लिए हैं.

हनुमान जी के जीवन से प्रेरणापीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग, आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं.

‘हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं, जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त होता है. आजादी से पहले और खासकर 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी. अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन अनेक संदेहों से घिरा हुआ था देश का नागरिक.’

श्री रामचरित मानस का एक प्रसंग याद कीजिए. माता सीता के हरण के पश्चात उनकी खोज में अनेक वानर-भालू समूह विभिन्न दिशाओं में भेजे गए. एक दल, जिसमें जाम्बवंत, हनुमान और किष्किंधा के युवराज अंगद आदि भी थे, हिंद महासागर के तट पर उदास और खिन्न खड़ा हुआ था. महासागर को पार करने जैसी कठिन समस्या सामने हो तो हताश और निराश होना स्वाभाविक ही है. अपार समुद्र और उसका अनंत विस्तार – सभी निराशा में डूबे हुए थे. जीवन में हम स्वयं भी अपने आप को कई बार ऐसी स्थिति में पाते है. सामने मंज़िल होती है पर रास्ता नहीं मिलता.

हनुमान अभिशप्त थे कि जब उन्हें अपने अपरिमित बल की ज़रूरत होगी तो उन्हें अपने बल का भान न रहेगा. 2014 से पहले क्या हमारा भारत कुछ ऐसा ही न था? आतंकवाद को आश्रय और प्रश्रय देने वाली ताकतें जब चाहें तब हमारे देश का अमन-चैन लूट लेती थीं और हम सब मूकदर्शक से सारे तमाशे को देखते रह जाते थे. सरकार आतंकवाद की ‘कड़े शब्दों’ में भर्त्सना कर के रटे-रटाए वक्तव्य जारी कर देती थी और इसके साथ ही उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती थी, पूर्ण विराम. डैमेज-कंट्रोल का और कोई तरीका होता ही न था.

तो रामायण के प्रसंग में हनुमान को उनका असीमित बल याद दिलाया बुजुर्ग जाम्बवंत ने. जाम्बवंत ने हनुमान को निराशा और विषाद को त्याग कर अपनी शक्ति को जगाने और अंदर छुपी संभावनाओं को पहचाननें के लिए प्रेरित किया.

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना.

का चुप साधि रहेहु बलवाना.

पवन तनय बल पवन समाना.

बुधि बिबेक बिग्यान निधाना.

कवन सो काज कठिन जग माहीं.

जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं.

अर्थात् संसार में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो, हे तात! तुमसे न हो सके.

2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के आने से पहले हमारा देश भी कुछ ऐसी ही मनःस्थिति में ही तो था. आज वो ही भारत विश्व गुरु बनने के सपने देखता है और ये सपने शेखचिल्ली के खोखले सपने नहीं हैं बल्कि इनके साकार होने की संभावना बहुत ज्‍यादा है. चलिए, इन दो परिदृश्यों को समझने के लिए, अपने देश पर हुए दो आतंकी हमले और उन पर तत्कालीन सरकारों की प्रतिक्रिया की तुलना करते हैं- दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. पहली घटना है 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हुआ आतंकवादी हमला और दूसरी, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुआ अटैक.

मुंबई के ताज होटल पर हुआ आतंकवादी हमला26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल मुंबई में खेला था खूनी खेल. सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच तीन दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी. आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था. इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. आतंकियों ने देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक ताज होटल को निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों को भी तार-तार कर दिया था. पाकिस्तान के कराची से सभी 10 आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचे थे.

इन हमलों की तुलना भारत में ‘26/11’ के रूप में संदर्भित की जाती है. जांच के बाद यह सिद्ध हो गया था कि पाक खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के अधिकारियों ने हमलों को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा के उग्रवादियों को सहायता प्रदान की थी. अजमल कसाब एकमात्र हमलावर था जिसे पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार किया था. इस हमले के प्रतिकार या बदले के तौर पर अजमल कसाब को 2012 में पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश और उसकी सरजमीं पे आ के 10 आतंकी हिंसा का तांडव कर गए और हम कुछ न कर सके. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला और अकाट्य नियम है – “Offence is the best form of defence” यानि ‘आक्रमण, स्वरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है’.

हमारे आकाओं ने यह बेसिक पाठ भी भुला दिया. गांधी कहते थे- अगर कोई आप के गाल पर एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके आगे थप्पड़ मारने के लिए पेश कर दो. माफ करना बापू, यहां, कम से कम इस संदर्भ में, आप सही नहीं थे. कुछ ऐसे ही जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह समेत अनेक बुजुर्गों का शांत रहना और मूकदर्शक बने रहना सिर्फ गलत ही नहीं था बल्कि अपराध भी था.

सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की सत्तर के दशक की एक सुपर हिट फिल्म है- ‘मजबूर’. इसमें अमिताभ यह डायलॉग बोलते हैं, “ मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है.” मुद्दे की बात यही है, अगर रिवॉल्वर हाथ में हो तो अधिकांश मामलों में ट्रिगर दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन रीढ़ की हड्डीविहीन उस दौर के हमारे आका मानो पूरी दुनिया को न्यौता देते थे कि हमारे ‘अद्भुत भारत’ आओ और कुछ भी कर जाओ, कसम से, हम कुछ नहीं करेंगे. सच में, ‘अद्भुत’ ही तो था ऐसा देश जो अपने नागरिकों की जान का बदला न ले सके!

उरी अटैकअब एक दूसरी आतंकी घटना का जायजा लीजिए- उरी अटैक. 18 सितंबर 2016 को तड़के साढ़े पांच बजे जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था. इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए. अफसोस इस बात का है कि जब हमला हुआ तब सारे जवान सोए हुए थे. आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके. उसके बाद आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया. लेकिन ये चार आतंकवादी तो सिर्फ मोहरा भर थे, ‘रिमोट कंट्रोल’ तो सरहद पार था.

अब भारत की प्रतिक्रिया देखिए. इस समय, देश के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी. जो कोविड के दौरान दूसरे मुल्कों को वैक्सीन भी मुहैया कराते हैं और ‘ वसुधैव कुटुंबकम्’ के पथ पर भी चलते हैं; लेकिन जब बात देश की संप्रभुता और अस्मिता की हो तो कड़े से कड़ा कदम उठाने में तनिक भी नहीं झिझकते. युद्ध स्तर पर सीक्रेट प्लानिंग हुई और महज दस दिनों के भीतर भारत ने पाक को बता दिया कि भारत के साथ छेड़छाड़ कर के आप सस्ते में नहीं बच सकते, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और भर-भर के चुकानी पड़ेगी. 150 कमांडोज की मदद से बहुत ही सुनियोजित तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई. यह पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया. भारतीय सेना के जवान, पूरी प्लानिंग के साथ, 28-29 सितंबर की आधी रात पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को तहस-नहस कर डाला, क्योंकि ‘Offence is the best form of defence.’

पीएम मोदी के इस एक मजबूत कदम ने उन्हें करोड़ों भारतीयों का चहेता बना दिया. देश में इस विश्वास का संचार हुआ कि अब हमारे देश की बागडोर एक सक्षम और समर्थ नेता के हाथ में है और अब कोई बाहरी ताकत हमारी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकती. पहली बार लगा कि हमारे देश में भी ताकत है, हम भी अपने नुकसान का बदला ले सकते हैं. विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाली बुद्ध, महावीर और गांधी की यह जन्मभूमि; सुभाषचंद्र बोस और भगत सिंह जैसे रणबांकुरों की भी जन्मभूमि है. हमारे शास्‍त्र जहां हमें ‘अहिंसा परमो धर्मः’ अर्थात् ‘अहिंसा ही परम धर्म है’ सिखाते हैं, वहां ‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ अर्थात् ‘दुष्ट के साथ दुष्टातापूर्ण व्यवहार करना चाहिए’ का पाठ भी पढ़ाते हैं. यह देश वक्त पड़ने पे तलवार उठा भी सकता है और दुश्मन की गर्दन भी कलम कर सकता है. और हमारे प्रतिकार में सिर्फ जोश नहीं अपितु होश भी होगा. हमला कब, कहां और कैसे करना है, ये सब हम तय करेंगे और वो करेंगे जो हमें सूट करे. लद गए दिन वक्तव्य देने के, अब हमारा कृत्य ही हमारा वक्तव्य है.

नरेंद्र मोदी ने सच ही कहा – ”आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है. आज भारत, समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है.”

आप जैसे सुधी पाठक स्वयं ही तय करें कि उपरोक्त दो घटनाओं में किस में आप भारत की प्रतिक्रिया से सहमति रखते हैं, अपने देश के मुखिया के तौर पे आप एक मजबूत और सक्षम नेता के पक्षधर हैं या लचर और लाचार आकाओं के; भारत की मजबूती आप को लुभाती है या आप अहिंसा का पालन कायरता की हद तक करना चाहते हैं. उत्तर आप को भी पता है और मुझे भी. इस देश को हनुमान जी की तरह अपने अपरिमित बल और शक्तियों का एहसास हो चुका है. शक्ति और ऊर्जा से लबरेज यह देश, विश्व गुरु बनने से पहले अब रुकने वाला नहीं. यह बात ‘जड़ता के नियम’, यानि ‘Law of inertia’ जिसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है, के अनुसार भी सत्य है. यह एक भौतिकीय मूल सिद्धांत है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उसे गतिमान करने के लिए उस पर बाहरी बल न लगाया जाए और एक गतिमान वस्तु एक निरंतर वेग पर गतिमान रहेगी, जब तक कि उसे रोकने के लिए उस पर बाहरी बल न लगाया जाए.

2014 के बाद, भारत राष्ट्र ‘स्थिर’ नहीं बल्कि ‘गतिमान’ बन चुका है, प्रगति पथ पर शान से, बेधड़क बढ़ता जा रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में लगता नहीं कि कोई ‘बाहरी बल’ हमें रोकने की हिम्मत या जुर्रत करेगा. जय हिन्द

