IRCTC Share : तीसरी तिमाही में 150% से ज्यादा के नेट प्रॉफिट के बाद शेयरों में तेजी, जानिए बेचें, खरीदें या होल्ड करें

Is it worth investing in IRCTC shares? : आज NSE में IRCTC Share लगभग 2 फीसदी की तेजी के साथ 850 के आस-पास ट्रेड कर रहे हैं. मजबूत तिमाही नतीजों का असर दिख रहा है. IRCTC ने तीसरी तिमाही (Q3) में 208.80 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, 78.08 करोड़ के मुकाबले 167.41 प्रतिशत अधिक जो पिछले साल इसी अवधि में रिपोर्ट किया गया था.