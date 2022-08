7 सीटर कार खरीदने का है प्लान ? Maruti Ertiga के सभी पेट्रोल और सीएनजी मॉडल की प्राइस-माइलेज डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप 10 लाख रुपये तक कीमत में अपनी 6-7 लोगों की फैमिली के लिए कोई अच्छी सी 7 सीटर कार खरीदना चाहते हैं तो एमपीवी सेगमेंट में All New Maruti Suzuki Ertiga उनके लिए शानदार विकल्प है. अच्छे लुक और फीचर्स के साथ ही पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन में उपलब्ध इस 7 सीटर कार की माइलेज भी काफी शानदार है और इस वजह से हर महीने इसकी हजारों यूनिट बिकती है. आप भी अगर इन दिनों नई मारुति अर्टिगा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यहां सभी वेरिएंट्स की कीमत और खासियत के साथ ही माइलेज देखे लें.

9 वेरियंट्स में उपलब्ध

2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा मार्केट में LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 ट्रिम लेवल के कुल 9 वेरिएंट में उपलब्ध है. इन वेरियंट्स की कीमतें 8.35 लाख रुपये से लेकर 12.79 लाख रुपये (एक्स शोरूम) तक है. मारुति अर्टिगा में 1462 cc तक का इंजन लगा है, जो कि 101.65 बीएचपी तक की पावर जेनरेट करने में सक्षम है. नई मारुति अर्टिगा मैनुअल के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी खरीदी जा सकती है. अर्टिगा में काफी खास स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स हैं और नई अर्टिगा के पेट्रोल वेरिएंट्स की माइलेज 20.51 kmpl तक और अर्टिगा सीएनजी की माइलेज 26.11 km/kg है जो कि काफी शानदार है.

कीमत

नई मारुति अर्टिगा के सभी वेरिएंट की कीमतों की बात करें तो बेस मॉडल Maruti Ertiga LXI मैनुअल पेट्रोल की कीमत 8.35 लाख रुपये है और इसके बाद Maruti Ertiga VXI CNG वेरिएंट आप 10.44 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं, Maruti Ertiga ZXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10.59 लाख रुपये है और अगर आप Maruti Ertiga VXI ऑटोमैटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये है.

Maruti Ertiga ZXI Plus मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 11.29 लाख रुपये है और इसके बाद Maruti Ertiga ZXI CNG वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 11.54 लाख रुपये है. Maruti Ertiga ZXI AT वेरिएंट 12.09 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, टॉप वेरिएंट Maruti Ertiga ZXI Plus AT वेरिएंट खरीदने के लिए आपको 12.79 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे.