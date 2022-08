इंडस्ट्री ने बिहार में रफ्तार क्या पकड़ी, बीते 3 साल में ही खुल गए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के इतने नए बैंक

नई दिल्ली. देश में मोदी सरकार (Modi Government) आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था (Banking System) में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है. खासकर बिहार (Bihar), यूपी (UP), मध्य प्रदेश और एमपी (MP) जैसे राज्यों में शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी बैंकों की नई-नई शाखाएं खुलने (Branches of New banks) लगी हैं. अगर बिहार की बात करें तो पिछले तीन सालों में बिहार में बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन आया है. आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन सालों में बिहार में विभिन्न बैंकों की 381 नए ब्रांच खुले हैं. इनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक शामिल हैं. बीते मंगलवार को ही बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल अकाउंट के जरिए दी है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया था कि पिछले तीन सालों में बिहार में विभिन्न बैकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं? इस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार में 160, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 135 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 86 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक खुले हैं. तीनों वित्त वर्ष को मिला दें तो बिहार में 381 नए ब्रांच बैंकों के खुले हैं.

बिहार में निजी बैंकों की शाखाएं भी खुल रही हैं