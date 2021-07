4 August को मिलेगा कमाई का मौका! 4 दिग्गज कंपनियों के आईपीओ होंगे लाॅन्च, जानें कहां कितना पैसा लगाना है?

नई दिल्ली. जुलाई का महीना आईपीओ (IPO) के लिए बेहतरीन रहा. इस महीने फूड डिलिवरी ऐप जोमैटो (Zomato), तत्व चिंतन फार्मा जैसे आईपीओ मार्केट में लाॅन्च हुए और निवेशकों को उम्मीद से बेहतर रिटर्न भी मिले. अब अगस्त में कई शानदार आईपीओ (Upcoming IPO) लाॅन्च होंगे जिसपर निवेशकों की पैनी नजर है. जी हां.. अगस्त में देवयानी इंटरनेशनल, विंडलास बायो जैसे दिग्गज कंपनियों के IPO निवेश के लिए खुलने वाले हैं. ऐसे में अगर आप पिछले आईपीओ में पैसे लगाने से चूक गए हैं तो आपके पास ये शानदार मौका रहेगा, जब आप इसमें निवेश कर कमाई (Earn money) सकेंगे.

4 अगस्त को इन 4 कंपनियों के IPO होंगे लाॅन्च (Upcoming IPO in August) 4 अगस्त यानी बुधवार को लाॅन्च होने वाले आईपीओ में पिज्जा हट (Pizza Hut), केएफसी (KFC) और कोस्टा कॉफी (Costa Coffee) की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल (Devyani International) का नाम शामिल है. इसके अलावा इसी दिन विंडलास बायो (Windlas Bio IPO), कृष्णा डायग्नोस्टिक (Krsnaa Diagnostics IPO ) और Exxaro टाइल्स (Exxaro Tiles IPO)के IPO भी आ रहे हैं. यानी निवेशकों के पास इस एक दिन में चार आईपीओ में पैसे लगाने के मौके रहेंगे. तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से…

1. Devyani International IPOदेवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ निवेश के लिए 4 अगस्त को खुलेगा. यह आईपीओ 6 अगस्त को बंद होगा. बता दें कि देवयानी क्विक रेस्टोरेंट सर्विस सेगमेंट की कंपनी है. इसकी फ्रेंचाइजी में KFC, पिज्जा हट जैसे आउटलेट हैं. यह कंपनी 86 से 90 रुपए प्रति शेयर पर इश्यू ला रही है. इसमें एक लॉट साइज 165 शेयरों का है. Devyani International के आईपीओ में 440 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे जबकि 15,53,33,330 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचने की तैयारी है. इसकी योजना 1,838 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने की है.

2. Exxaro Tiles IPOवेट्रीफाइड टाइल्स (Vitrified tiles) बनाने वाली कंपनी Exxaro Tiles ने अपने प्रस्तावित आईपीओ की इश्यू प्राइस 118-120 रुपए प्रति शेयर तय की है. ये आईपीओ इश्यू 4 अगस्त को खुलकर 6 अगस्त 2021 को बंद होगा. Exxaro Tiles के इस आईपीओ के तहत 1,34,24,000 इक्विटी शेयर जारी होंगे. इसमें 1,11,86,000 शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा और 22,38,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. ऑफर फॉर सेल में दीक्षित कुमार पटेल (Dixitkumar Patel) अपने शेयर बेचेंगे. आईपीओ की लॉट साइज 125 शेयरों और उसके गुणांक में है. इस आईपीओ के फ्रेश इश्यू से मिले पैसों का इस्तेमाल 50 करोड़ रुपए के कर्ज के भुगतान और 45 करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल जरूर को पूरा करने में किया जाएगा.

3. Windlas Bio IPOविंडलास बायोटेक की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) 4 अगस्त को बाजार में आएगी. इसके लिए प्राइस बैंड 448-460 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रुपये है. बता दें कि देहरादून स्थित विंडलास बायोटेक भारत में घरेलू फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (सीडीएमओ) की शीर्ष कंपनियों में से एक है. Windlas Bio नए इक्विटी शेयर जारी करके 165 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारक ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 51,42,067 इक्विटी शेयरों को बेचेंगे.

4. Krsnaa Diagnostics IPOKrsnaa Diagnostics Ltd का पब्लिक ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 4-6 अगस्त के बीच खुलेगा.इससे कंपनी की 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इस IPO में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर्स जारी किए जाएंगे. इसके अलावा मौजूदा प्रमोटर्स और शेयरहोल्डर्स की ओर से 85.3 लाख शेयर्स की बिक्री के लिए एक ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा.IPO के लिए JM Financial Ltd, DAM Capital Advisors Ltd, इनक्वायर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और IIFL सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.