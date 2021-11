Aadhaar में बदलवाना है नाम, एड्रेस और DoB तो अपनाएं ये तरीका, जानिए क्या है प्रोसेस?

नई दिल्ली. UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) में घर का पता या जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. आज हम आपको ऑनलाइन तरीका बता रहे हैं कि आप किस तरह से आधार कार्ड में हुई हर गलती को घर बैठे सुधार सकते हैं.

जानिए कैसे Aadhaar कार्ड में करेक्शन

अगर आप अपने आधारकार्ड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले Aadhaar Self Service Update Portal (uidai.gov.in) पर जाना होगा. उसके बाद आपको Update Your Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा.

इस तरह अपडेट करें एड्रेस, नाम और जन्मतिथि

Update Your Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको Update Address in your Aadhaar के अंदर दिए गए Update Demographics Data Online विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां आपको नाम, जन्मतिथि, Gender, Address and Language Online लिखा दिखाई देगा और उसके नीचे Proceed To Update Aadhaar लिखा दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दें.

अब नया पेज ओपन होगा जहां आपको अपना आधारकार्ड नंबर डालना होगा. आधारकार्ड नंबर डालने के बाद आपको वहां पर Captcha दिया होगा. Captcha भरने के बाद Send OTP पर क्लिक करें. इसके बाद आपको Update Demographics Data पर क्लिक करना है. फिर जिस डाटा को आप चेंज करना चाहते हैं उसे चेंज कर Proceed करें. जिस गलती को आप सुधारना चाहते हैं उससे सम्बंधित एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

स्वीकार होता हैं ये डॉक्युमेंट

UIDAI के मुताबिक, वह आधार में Proof Of Identity के लिए 32 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. Proof Of relationship के लिए 14 डॉक्युमेंट, DOB के लिए 15 और Proof of Address (PoA) के लिए 45 डॉक्युमेंट स्वीकार करती हैं.