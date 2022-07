अकासा एयर दो एयरक्राफ्ट के साथ जुलाई लास्ट से भरेगी उड़ान, तेजी से हो रही हायरिंग, पढ़िए डिटेल

मुंबई. दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली अकासा एयरलाइन जुलाई लास्ट से उड़ान भरने को तैयार है. कंपनी के फाउंडर और सीईओ विनय दुबे ने इस संबंध में सीएनबीसी टीवी18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की. विनय ने कहा कि जुलाई लास्ट से हम 2 एयरक्राफ्ट से अपना ऑपरेशन स्टॉर्ट करेंगे. बेंगलुरू हमारा पहला होम बेस होगा.

अकासा एयर (Akasa Air) को पिछले हफ्ते ही एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिला था. डीजीसीए ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद अब अकासा एयर एयरलाइन फ्लाइट सर्विस शुरू कर सकती है. तभी कंपनी ने कहा था कि एयरलाइन की परिचालन की तैयारियों के संदर्भ में सभी मंजूरी लगभग मिल गई है. आकाश एयर को 21 जून को अपने पहले बोइंग 737 मैक्स विमान की डिलीवरी भी मिल गई थी.

यह भी पढ़ें- कैब बुक करना अब क्‍यों हो रहा मुश्किल, क्‍या है इसकी वजह और कंपनियों ने क्‍यों बदला अपना तरीका?

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

जोर-शोर से हायरिंग

वहीं, दूसरी तरफ अकासा एयर जोर-शोर से हायरिंग कर रही है. कंपनी अपनी ज्यादातर पोस्ट के लिए आक्रामक तरीके से लोगों को भर्ती कर रही है. कंपनी ने ट्विटर पर लिखा है, “WeAreHiring. Looking for our next Akasian. It’s Your Sky. Apply now.” हम हायरिंग कर रहे हैं. अपने अगले आकाशियन की तलाश कर रहे हैं. यह आपका आकाश है. फटाफट आवेदन करिए.

लगातार चल रहे इंटरव्यू

कंपनी ने ट्विटर पर हायरिंग से संबंधित पोस्ट करते हुए लोगों से एप्लाई करने की अपील की है. कंपनी की वेबसाइट पर भी आप नई हायरिंग से संबंधित पोस्ट देख सकते हैं. हाल ही में इस तरह की कई खबरें मीडिया में चल रही थी कि नई कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए पुरानी एयरलाइन्स के कर्मचारी सिक लीव ले लेकर जा रहा है. लिहाजा फ्लाइट लेट होने की भी खबर आ रही थी.

यह भी पढ़ें- Tesla की टक्कर में Hyundai ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक कार, बेहद खास हैं इसके फीचर्स

पिछले हफ्ते ही क्रू मेंबर के लिए नई ड्रेस

अकासा ने पिछले हफ्ते ही अपने क्रू मेंबर के लिए नई ड्रेस लॉन्च की थी. इस ड्रेस को भी अलग से तरह डिडाइन करवाया गया है. इसकी भी चर्चा थी. कंपनी ने ड्रेस को इको-फ्रेंडली बनाने का दावा किया है. जूता भी खास तौर से डिजाइन करवाया गया है.