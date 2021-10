Amazon Pay Later: फेस्टिव सीजन में टेंशन फ्री होगी शॉपिंग, बाद में करें पेमेंट

शॉपिंग के अलावा Amazon Pay Later सर्विस का इस्तेमाल अमेजन ऐप पर यूटिलिटी बिलों के पेमेंट के लिए भी किया जा सकता है.

नई दिल्ली. देश में कई कंपनियां ‘बाय नाउ पे लेटर’ यानी बीएनपीएल (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं. यह कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस इंटरेस्ट फ्री लोन सुविधा के तहत आप कोई भी सामान खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद कीमत चुकाते हैं यानी रीपेमेंट करते हैं. वहीं, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) भी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे रही है. कंपनी ने इस सर्विस का नाम अमेजन पे लेटर (Amazon Pay Later) रखा है. कंपनी अपने यूजर्स को प्रोफाइल के मुताबिक 60 हजार रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देती है. यूजर्स क्रेडिट लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं और भुगतान बाद में कर सकते हैं. अमेजन ने इस सर्विस के लिए कैपिटल फ्लोट (Capital Float) के साथ पार्टनरशिप किया है.

शॉपिंग के अलावा Amazon Pay Later क्रेडिट ग्रॉसरी, मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल के लिए भी वैलिड होगा. खास बात है कि क्रेडिट की पेमेंट को अगले महीने बिना किसी इंटरेस्ट या एक्सट्रा चार्ज के चुकाया जा सकता है. इसके अलावा ईएमआई का विकल्प भी ग्राहकों के पास उपलब्ध होगा. हालांकि ईएमआई का विकल्प लेने पर ग्राहकों को ब्याज चुकाना होता है. ऑफर के तहत कभी-कभी ईएमआई का विकल्प लेने पर भी ग्राहकों को ब्याज नहीं चुकाना होता है.

Amazon Pay Later सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी

>> इस सुविधा का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र 23 साल होनी चाहिए.>> वेरिफाइड मोबाइल नंबर के साथ अमेजन अकाउंट होना चाहिए.>> वैलिड पैन (PAN) होना अनिवार्य है.>> बैंक अकाउंट>> एड्रेस प्रुफ भी अनिवार्य है. इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल्स (60 दिन से पुराना नहीं) या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अमेजन पे लेटर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

>> अमेजन ऐप में आपको Amazon Pay पर जाना होगा. यहीं पर आपको Amazon Pay Later ​का ऑप्शन दिखेगा.>> इस विकल्प में जाकर आपको Get Started पर टच करना होगा जिसके बाद एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा. इसके बाद आप Activate in 60 Seconds पर टैप करें. इससे केवाईसी प्रोसेस शुरू होगा.>> अगर आपने अमेजन पे पर पहले ही केवाईसी पूरा कर रखा है तो आपको इस प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं होगी. इसे वेरिफाई करने के लिए आपको PAN के अंतिम 4 डिजिट देने होंगे. अगली स्क्रीन पर आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा.>> अगर केवाईसी पूरा नहीं है तो आधार नंबर, पैन नंबर और ओटीपी के जरिए प्रोसेस को पूरा करें. इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा.