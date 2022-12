इस विदेशी मूवी ने महज 3 दिनों में कमाए 3600 करोड़ रुपये, भारत में भी बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्‍ली. हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar The Way Of Water) इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है. मौजूदा समय में इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनिया भर में ‘अवतार 2’ (Avatar-2) का तूती बोल रही है. तीन दिन में अवतार-2 ने विश्‍वभर में 3,598 करोड़ रुपये कमा लिए है. भारत में इस अवधि में अवतार टू का अनुमानित कलेक्‍शन 131-133 करोड़ रुपये हो चुका है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दो दिनों में भारत में लगभग 86.45 करोड़ रुपये की कमाई की. अवतार का पहला संस्‍करण 13 साल पहले आया था. अवतार 2 की लागत 1900 करोड़ रुपये है.

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमान के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म ने भारत में 46.50 करोड़ रुपये कमाए. कोईमोई के अनुसार, अवतार 2 अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 131 से 133 करोड़ रुपये के बीच कारोबार कर चुकी है. इसके साथ ही फिल्‍म ने कमाई के मामले में ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ फिल्‍म को पीछे छोड़ दिया है. ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ ने 126.94 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

ये भी पढ़ें- Gold Rate: सोने की खरीद पर बम्पर डिस्काउंट! मांग में सुस्ती के चलते डीलर्स दे रहे हैं ये बड़ा ऑफर

कमाई के गाड़ रही है झंडे

कोरोना के बाद अवतार दो भारत में ओपनिंग डे पर सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्‍म बन गई है. फर्स्‍ट वीकेंड पर अवतार दो की कमाई इस साल रिलीज हुई किसी भी हिंदी फिल्‍म से ज्‍यादा है. इसके साथ ही रिलीज के पहले दिन भारत में सर्वाधिक कमाई करने हॉलीवुड फिल्‍मों की सूची में यह दूसरे स्‍थान पर आ गई है. आपनिंग डे पर सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड एवेंजर्स: एंडगेम के नाम है. अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ भारत में पांच भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म में सैम वर्थिंगटन, सिगोरनी वीवर, जो सलदाना और केट विंसलेट मुख्य भूमिकाओं में हैं.

Train छूट जाने पर भी पाएं रिफंड आगे देखें…

पहले दिन 41 करोड़ कमाए

अवतार 2 ने भारत में ओपनिंग डे पर 41 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की. दूसरे दिन इसने 44 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. पहले दो दिन में ही अवतार 2 ने 86 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली. फिल्म ने संडे को 50 करोड़ रुपये के करीब का बिजनेस किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह फिल्‍म 40,000 स्क्रींस पर रिलीज हुई है. इतने बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली यह डिज्नी के इतिहास में पहली फिल्म बनी है. यह पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज हुई है.