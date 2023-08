बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, KYC के लिए नहीं होगी ब्रांच जाने की जरूरत, वीडियो कॉल से हो जाएगा काम

नई दिल्ली. अगर आपका अकाउंट पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में है तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आपको केवाईसी (KYC) के लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने मंगलवार को ‘वीडियो री-केवाईसी’ (Video Re-KYC) सर्विस शुरू की है. इसमें ग्राहकों को अपनी बैंक ब्रांच न जाने पर भी ‘नो योर कस्टमर’ (know your customer) से संबंधित कार्रवाई पूरा करने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी.

वीडियो केवाईसी सुविधा का इस्तेमाल बैंक के वही व्यक्तिगत अकाउंटहोल्डर कर सकेंगे जो 18 साल से अधिक उम्र वाले भारतीय नागरिक हों और उनके पास अपना आधार नंबर और पैन कार्ड हो. पहले चरण में ग्राहकों को बीओबी की वेबसाइट पर जाकर री-केवाईसी के लिए अपना आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद बैंक का कर्मचारी वीडियो कॉल कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेगा. इस दौरान ग्राहक को अपने पास पैन कार्ड, एक सफेद कागज और नीले या काले रंग का एक पेन रखना होगा.

सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दौरान वीडियो केवाईसी कॉल

बैंक ने बयान में कहा कि किसी कारोबारी दिन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दौरान वीडियो केवाईसी कॉल की जाएगी. वीडियो कॉल पूरा होने के साथ ही बैंक के रिकॉर्ड में ग्राहक से संबंधित ब्योरा अपडेट हो जाएगा. इस बारे में एक मैसेज भेजकर ग्राहक को सूचित भी कर दिया जाएगा.

डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए साल 2021 में शुरू हुई थी वीडियो केवाईसी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए साल 2021 में वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू कर दी थी. अब इसका विस्तार उसके परंपरागत ग्राहकों के लिए भी कर दिया गया है.