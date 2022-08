बैंक एफडी रेट बढ़ा रहे, क्या यह फिक्स डिपोजिट में निवेश का सही समय है? एक्सपर्ट्स से समझिए

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगातार तीन बार रेपो रेट में वृद्धि के बाद, कई बैंकों ने सावधि जमा (FD) पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड, आईडीबीआई बैंक उन बैंकों में से हैं जिन्होंने हाल ही में फिक्स डिपोजिट पर ब्याज बढ़ाया है. छोटे और नए निजी बैंक भी आम जनता के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक दरों पर एफडी ऑफर कर रहे हैं.

अगस्त में, केंद्रीय बैंक ने रेपो दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि करके 5.4 प्रतिशत कर दिया था. अब ऐसी स्थिति में आम निवेशकों के बीच ये सवाल है कि बढ़ती FD दरों के बीच, क्या यह सावधि जमा (FD) में निवेश करने का अच्छा समय है? आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं बाजार के जानकार?

आंशिक रूप से निवेश करते रहिए

एक्सपर्टस का कहना है निवेशक अभी फिक्स डिपोजिट में अपने निवेश को टाल सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जाएगी. निवेशकों का सोचना सही हो सकता हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि रेट और बढ़े ही. लिहाजा पूरी राशि नहीं तो कम से कम वर्तमान दरों पर आंशिक रूप से निवेश करना शुरू किया जा सकता है. इस तरह अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है.

तीन साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत तक ब्याज

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नए और छोटे निजी बैंक अब तीन साल की एफडी पर 7.5 प्रतिशत तक की दर की पेशकश कर रहे हैं. वरिष्ठ नागरिकों की बचत का एक हिस्सा एफडी में निवेश किया जाना चाहिए जो लिक्विडिटी और ब्याज आय प्रदान करते हैं. हालांकि बैंक FD ब्याज पर टैक्स लगता है. ज्यादातर सीनियर्स के पास टैक्स स्लैब कम होते हैं, इसलिए उनकी टैक्स देनदारी न्यूनतम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है. ऐसे में एफडी उनके लिए फायदे का सौदा होता है.

प्रमुख बैंकों के एफडी रेट

आप अपनी जमा राशि पर जो ब्याज कमा सकते हैं, वह कई कारकों पर निर्भर करता है. इसमें निवेश की गई राशि, समय, ब्याज दर और टैक्स शामिल हैं. आप FD कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने निवेश पर रिटर्न की गणना कर सकते हैं.

SBI FD rates

2.90% to 5.65% (जनरल)3.40% to 6.45% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

HDFC Bank FD rates

2.75% to 6.10% (For general)3.25% to 6.60% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

ICICI Bank FD rates

2.75% to 6.10% (For general)3.25% to 6.60% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

IDBI Bank FD rates

2.70% to 5.75% (For general)3.20% to 6.50% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)

Kotak Mahindra Bank FD rates

2.50% to 5.90% (For general)3.00% to 6.40% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)