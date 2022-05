Bank Holidays: कल के बाद लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, मई में कुल 11 छुट्टियां

नई दिल्ली. इस शनिवार से बैंकों का तीन दिन का एक लम्बा वीकेंड शुरू होने वाला है. मई के महीने में बैंकों को कुल 11 छुट्टियां मिल रही हैं. लगभग आधा महीना बीत चुका है और आधा अभी बाकी है. तो इस शनिवार से 3 दिन के लिए बैंक क्यों बंद रहेंगे, जान लेना जरूरी है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारत के कई हिस्सों में 16 मई को बैंक बंद रहने वाले हैं. इस दिन (सोमवार को) बुध पूर्णिमा के लिए छुट्टी दी गई है. उससे एक दिन पहले रविवार को वैसे ही बैंकों का ऑफ रहता है. रविवार से पहले 14 मई को दूसरा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे. बैंकों में रविवार की तो हमेशा छुट्टी रहती ही है, लेकिन हर शनिवार की छुट्टी नहीं होती है. बैंकों में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम होता है, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं.

आरबीआई जारी करता है सर्कुलर

हर महीने आने वाली छुट्टियों का ब्यौरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा प्रत्येक महीने जारी किया जाता है. मई में पड़ने वाली छुट्टियों को तीन भागों में बांटा गया था. पहला- हॉलीडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Holiday under Negotiable Instruments Act), दूसरा- हॉलीडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे (Holiday under Negotiable Instruments Act and Real Time Gross Settlement Holiday), और तीसरा- बैंक के अकाउंट्स क्लोजिंग (Banks’ Closing of Accounts).

इन महीने कुल 11 छुट्टियों का ब्यौरा

इस महीने हॉलीडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 4 छुट्टियां दी गई हैं. कुल 11 छुट्टियों में से 5 छुट्टियों का इस्तेमाल किया जा चुका है. इनमें 1 मई (रविवार), 2 मई (ईद-उल-फित्र), 3 मई (भगवान श्री परशुराम जयंती/रमजान-ईद (ईद उल फित्र)/बसवा जयंती/अक्षय तृतीया), 8 मई (रविवार), और 9 मई (रविंद्रनाथ टैगोर जयंती). अब रविवारों को मिलाकर कुछ 6 छुट्टियां और हैं. 14 से 16 मई तक तीन की लगातार छुट्टियों के बाद 22 मई को रविवार है. उसके बाद 28 और 29 की क्रमश: चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां हैं.