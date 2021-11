'भैया शीबा है! 50 का शिबा देना'.. क्रिप्टोकरेंसी पर हर्ष गोयनका का ये मजेदार वीडियो हो रहा वायरल, आप भी देखें

नई दिल्ली. उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) जो अपने दिलचस्प ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं. अब जब इन दिनों क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) चर्चा में है, भारत में क्रिप्टो रेगुलेट (Crypto in India) को लेकर संशय बरकार है, ऐसे में हर्ष गोयनका का क्रिप्टो को लेकर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.दरअसल, RPG Group के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री (Crypto sale in india) और इसके पीछे वजह पर अपने विचार साझा किए. बिजनेसमैन ने अपने ट्वीट का टाइटल “भारत में क्रिप्टो बिक्री…..,” दिया है. इसके साथ एक वीडियो अटैच है. वीडियो में आप एक बस कंडक्टर को ‘क्रिप्टो ले लो..क्रिप्टो’ कहकर टिकट काटते हुए देख सकते हैं.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में आगे दिखाया गया है कि एक ग्राहक बस कंडक्टर से बिटकॉइन (Bitcoin), शीबा इनु (Shiba inu) और अन्य जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत (cryptocurrency price) पूछते हैं. उनमें से एक कंडक्टर के साथ लड़ता है और कहता है कि वह जो करेंसी खरीदता है वह काम ही नहीं करता. जिसके बाद कंडक्टर फिर जवाब देता है और कहता है.. “आप इनको बीच दो..

हालांकि, गोयनका अकेले नहीं थे जिन्होंने देश में क्रिप्टो बिक्री और उन्माद पर पॉटशॉट लिया. इससे पहले हेलिओस कैपिटल के संस्थापक और मार्केट गुरु समीर अरोड़ा (Samir Arora ) ने चुटकी ली थी.

क्या बैन हो जाएगा क्रिप्टोकरेंसी?

केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र (Winter season) में क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट करने के लिए बिल लाने की तैयारी में है. जब से यह खबर आई है लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की तैयारी में है. बता दें कि इन खबरों की वजह से Bitcoin का भाव गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है. मार्केट्स और एक्सपर्ट्स सरकार के इस कदम के असर का अनुमान लगा रहे हैं. हालांकि CNCB-TV18 सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार जिस तरह के रेगुलेशन की बात कर रही है उससे क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन नहीं लगेगा.सूत्र ने कहा, “रेगुलेशन मैकेनिज्म तय होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. सरकार को इस बात की फिक्र है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल हवाला या टेरर फंडिंग में ना किया जाए.”

ये भी पढ़ें- इन सर्दियों में लीजिए मैसूर, ऊटी और कुन्नूर घूमने का मजा, IRCTC लेकर आया सस्ता Air टूर पैकेज, जानें डिटेल

शीतकालीन सत्र में आ सकता है फैसला

क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) उन 26 बिल में शामिल है जिन्हें शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा.