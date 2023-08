नई दिल्‍ली. भविष्‍य की तकनीक पर बातचीत करने और उसके गुर सिखाने जानकारों की टीम आई तो इससे जुड़ने वालों का जमावड़ा लग गया. भोपाल में आयोजित वेब 3.0 (Web3) और ब्लॉकचेन ‘कम्युनिटी’ मीट-अप ने मध्य भारत में इतिहास रच दिया है. यह वेब 3 कम्युनिटी की मध्य भारत की सबसे बड़ी मीटअप थी, जिसमें 905 लोगों ने पंजीकरण किया और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्‍सा लिया.

इस मीट की खासियत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए. मीट के दौरान कॉलेज के छात्र, स्टार्टअप संस्थापक, IT क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और गूगल डेवलपर्स ‘कम्युनिटी’ के सदस्य उपस्थित थे. मुख्य प्रवक्ता जसकरन सिंह मनोचा (वेब और ब्लॉकचेन संचार विशेषज्ञ) ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन और एआई (AI) भविष्य की तकनीक हैं और हमें इसे समझना व अपडेट रहना चाहिए. उन्होंने DYOR (Do Your Own Research) के महत्व को समझाया और कैसे क्रिप्टो धोखाधड़ियों से बचा जा सकता है, इस पर भी बात की. ब्‍लॉकचेन के लिए हमेशा सिक्‍योर नेटवर्क का उपयोग करें.

ब्‍लॉकचेन की सुरक्षा पर दी जानकारी

मीट में उपस्थित मोहित जैन ने ‘Play-to-earn’ और ब्लॉकचेन सुरक्षा के बारे में बताया. इसके अलावा मयंक तिवारी ने ब्लॉकचेन और NFTs के तमाम पहलुओं पर विचार किया, जबकि हर्ष सोनी और कुणाल तोमर ने ब्लॉकचेन की तकनीकी जानकारी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया. इस सम्मेलन के बाद उपस्थित प्रतिभागियों और प्रवक्ताओं के बीच नेटवर्किंग का सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे.

Web3.0 क्या है?

Web3.0 इंटरनेट की नवीनतम पीढ़ी है, जो डिसेंट्रलाइज्‍ड तकनीक पर आधारित है. यह प्रयोगकर्ताओं को संवाद के अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से सहयोग करने की सुविधा प्रदान करता है. Web3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है. इसमें डिजिटल करेंसी/क्रिप्टो, मेटावर्स जो वर्चुअल जगत को दर्शाता है और NFTs जो डिजिटल वस्त्र या कला को प्रदर्शित करता है.

सारी जानकारी फ्री में दी

इस कम्‍युनिटी मीट की एक और खास बात ये थी कि इसमें दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह निशुल्‍क रही. इस तरह की कम्युनिटी मीटअप में किसी से कोई चार्ज या एंट्री फीस नहीं ली जाती है. स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजर्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं. इसका मुख्य कारण कम्युनिटी को नॉलेज शेयर करना है और नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करना है.