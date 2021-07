LPG Gas Cyliner: गैस सिलेंडर बुकिंग पर पाएं 900 रुपये की छूट, 31 जुलाई तक वैलिड है ऑफर

नई दिल्ली: अगर आप भी गैस सिलेंडर (LPG Gas cylinder) की बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको 900 रुपये तक की छूट मिल सकती है. IOCL ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. पेटीएम (Paytm) की ओर से ग्राहकों को यह खास ऑफर दिया जा रहा है. पेटीएम (Paytm offer) का यह ऑफर 31 जुलाई तक वैलिड है यानी आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय बकाया है. यूजर्स 3 LPG cylinder बुक करने तक 900 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं.

आपको पेटीएम से शुरुआती 3 सिलेंडर बुक करने पर 900 रुपये तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को मिलेगा जो पहली बार पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर (First time ever from paytm app) की बुकिंग कर रहे हैं. इसके अलावा यह ऑफर मिनिमम 500 रुपये की बुकिंग पर मिलेगा. इसके अलावा इस कैंपेन में आप सिर्फ एक बार ही ऑफर का फायदा ले सकते हैं.

IOCL ने किया ट्वीट

IOCL ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर आप पेटीएम के जरिए पेमेंट करके सिलेंडर रिफिल कराते हैं तो आपको 900 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल लिंक https://paytm.com/cylinder-gas-recharge/indane पर भी विजिट कर सकते हैं.

किस तरह कर सकते हैं बुकिंग

‌‌>> आपको पेटीएम ऐप पर जाना होगा.

‌‌>> Paytm में Show more पर क्लिक करना होगा.

‌‌>> Recharge और Pay Bill पर Click करें.

‌‌>> Book a cylinder पर क्लिक करें.

‌‌>> अपने गैस प्रोवाइडर को चुनें, जिसमें भारत गैस, HPCL, Indene दिया होगा.

‌‌>> अब अपना मोबाइल नंबर या LPG Id भरें.

‌‌>> इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा.

‌‌>> इसके बाद स्‍क्रैच कार्ड आ जाएगा.

जुलाई में 25 रुपये महंगा हुआ था घरेलू गैस सिलेंडर

आपको बता दें जुलाई के शुरुआत में भी बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा हो गया था. वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपये की बढ़ोतरी हुई.