BSE का नया प्राइस बैंड नियम किन शेयरों पर और कबसे लागू होगा, जानिए आप पर क्या होगा असर

BSE नया Add-on Price Band Framework लेकर आई है. मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव पर नियत्रंण के लिए बीएसई यह नया नियम 23 August से लागू करेगी. यह नई निगरानी प्रणाली (surveillance measure) 1000 करोड़ रुपये से कम मार्केट कैप वाले कुछ स्टॉक्स के लिए शुरू की गई है. Add-on Price Band Framework उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपये से कम है और जो X, XT, Z, ZP, ZY, Y ग्रुप में आती है. बीएसई ने अपने सर्कुलर में यह जानकारी दी है.

एक्सचेंज ने इस फ्रेमवर्क के दायरे में आनेवाले 31 स्टॉक की एक प्रारंभिक सूची जारी की है. इन स्टॉक्स पर 23 अगस्त से नए नियम लागू होंगे. इन कंपनी में Ashiana Agro Industries Ltd, Cosmo Ferrites Ltd,Garware Synthetics Ltd, Saraswati Commercial India Ltd. के नाम शामिल है.

Add-on Price Band Framework में शामिल 31 कंपनियों की पूरी सूची

. Anjani Foods Ltd

. Ashiana Agro Industries Ltd

.Assam Entrade Ltd

.Available Finance Ltd

.AVI Polymers Ltd

.B&A Packaging India Ltd

.Cosmo Ferrites Ltd

.Flomic Global Logistics Ltd

.Garware Synthetics Ltd

.Gita Renewable Energy Ltd

.Gopala Polyplast Ltd

.Halder Venture Ltd

.Hazoor Multi Projects Ltd

.IEL Ltd

.Jaykay Enterprises Ltd

.LWS Knitwear Ltd

.Master Trust Ltd

.One Global Service Provider Ltd

.Pacheli Industrial Finance Ltd

.Pan Electronics India Ltd

.Pooja Entertainment and Films Ltd

.S & T Corporation Ltd

.Sangam Renewables Ltd

.Saraswati Commercial India Ltd

.Sarthak Industries Ltd

.SC Agrotech Ltd

.Shree Worstex Ltd

.Shri Bajrang Alliance Ltd

.Siel Financial Services Ltd

.Svarnim Trade Udyog Ltd

.Texel Industries Ltdबीएसई के आज आए सर्कुलर के मुताबिक इस फ्रेमवर्क में वही स्मॉलकैप कंपनियां शामिल होंगी जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपये से कम होगी और रिव्यू डेट के दिन जिनके शेयरों के दाम 10 रुपये से ऊपर होंगे.

बीएसई के सर्कुलर के मुताबिक शॉर्टलिस्ट शेयरों पर वीकली, मंथली, क्वाटरली प्राइस लिमिट लागू किया जायेगा. वहीं डेली प्राइस बैंड के अलावा अतिरिक्त प्राइस लिमिट लागू किये जायेंगे. वहीं शॉर्टलिस्ट शेयरों का रिव्यू 30 कारोबारी दिन होगा. बीएसई ने कहा है कि 23 अगस्त से Add-on Price Band Framework नियम लागू होंगे.

PRICE LIMIT के मसले पर BSE की ओर से आई सफाई में कहा गया है कि ये नियम सिर्फ BSE पर ही लिस्टेड शेयरों पर लागू होंगे. एक्सचेंज की सफाई के बाद मिडकैप, स्मॉलकैप शेयरों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है.