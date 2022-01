नौकरी के साथ शुरू करें यह कारोबार, सिर्फ 15 मिनट देकर हर महीने करें मोटी कमाई, जानिए कैसे?

नई दिल्ली. महंगाई इतनी बढ़त गई है कि अब ज्यादातर लोग नौकरी के अलावा अतिरिक्त इनकम (Extra income) की तलाश में रहते हैं. खासकर मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए वेतन के पैसों (Salary) से घर खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे में अन्य खर्चों के लिए पैसों की जरूरत (Need money) पड़ती है. अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ कुछ अतिरिक्त कमाई (How to earn money) करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे आइडिया (earning ideas) दे रहे हैं, जहां से आप हर महीने मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं.

बता दें कि इस काम के लिए आपको घर से बाहर (easy way to earn money from home) निकलने की भी जरूरत नहीं है. इस बिजनेस को आप यात्रा के दौरान, गांव या कहीं भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं है. इस बिजनेस के लिए सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप (business via smartphones) होना जरूरी है.

आइये अब जान लेते हैं कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहां अच्छी कमाई कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: SBI ग्राहकों को झटका! बैंक ने 1 फरवरी से इस सर्विस के लिए बढ़ाए चार्ज, देना होगा 20 रुपये + GST

तस्वीरें बेचकर पैसा कमाना

अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, जहां तस्वीरों की काफी डिमांड है? इस तरह के शौक रखने वाले लोगों को बता दें कि स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स अपने आप में तस्वीरों का भंडार है. जो लगभग हर एक सब्जेट को कवर करती है. अब ये भी जान लीजिए कि ये काम कैसे करता है?

फोटोग्राफर अपनी तस्वीरों को डाटाबेस में से किसी भी एक कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं. किसी भी मैग्जीन एडिटर, डिजाइनर या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि यहां से आपकी फोटोज को खरीदा जा सके. स्टॉक वेबसाइट्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके जरिए आप कितनी भी बार अपनी फोटोज को बेच सकते हैं. फोटो वेबसाइट्स की लिस्ट में शटरस्टॉक, फोटोशेल्टर और गेटी इमेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

वीडियो के जरिए कमाई

पिछले कुछ सालों में यूट्यूब वीडियो कंटेंट का बहुत बड़ा स्रोत बनकर उभरा है. शायद ही ऐसा कोई होगा, जिसका यूट्यूब पर खुद का अकाउंट न हो. फिर चाहें वो बड़ी बड़ी कंपनियां हों, फिल्म स्टार्स हो या फिर आम लोग. कई लोग यूट्यूब या वीडियो कंटेंट के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं. लोग अपने वीडियो को मोनेटाइज (पैसा कमा सकते हैं) कराने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस लगा सकते हैं या फिर केवल पैसा देकर कॉन्टेंट देखने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, ताकि आप इससे पैसा कमा सकें. यूट्यूब में ऐसे वीडियो होंगे जिनको पूरा देखने के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती है. तो यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसा कमाने का और वो भी घर बैठे.

ये भी पढ़ें: अगर आपके पास भी है इस तरह का पैन कार्ड तो लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना, जानें नियम!

इंटरनेट रिसर्च और सर्वे

अगर अब कोई आपसे पूछे कि क्या दिनभर इंटरनेट में लगे रहते हो, तो आप इसका तगड़ा जवाब दे सकते हैं. क्योंकि इंटरनेट पर दिनभर लगे रहने से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. जी हां, बिल्कुल अच्छा पैसा कमाने का एक तरीका इंटरनेट भी है. आप अपने खाली समय में इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्वे भर सकते हैं. इससे आपकी कमाई भी हो सकती है. ऑनलाइन सर्वे के जरिए पैसा कमाने की एक वेबसाइट ySense भी है.