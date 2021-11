Amazon से शॉपिंग ही नहीं करें बंपर कमाई, 4 घंटे काम पर मंथली मिलेंगे 60 हजार रुपये, जानिए कैसे?

नई दिल्ली. अगर आप भी हर महीने 60 से 70 हजार रुपये की कमाई (Earn money) करना चाहते हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं. दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Amazon (Earn money with amazon) आपको ये मौका दे रही है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको हर दिन 9 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 4 घंटे काम करके ये कमाई (How to Earn money) कर सकते हैं.

Amazon की इस खास नौकरी में आप पर कोई बंदिश नहीं है. आप इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम अपने हिसाब से कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे

Amazon में डिलीवरी ब्वॉय बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं. इसमें आपको ग्राहकों के पैकेज को उन तक पहुंचाना होता है.डिलिवरी ब्वॉय अमेजॉन के वेयरहाउस (Amazon warehouse) से पैकेज लेकर ग्राहकों तक पहुंचाता है. देशभर में इस समय डिलीवरी ब्वॉय की काफी डिमांड है.

10 से 15 किमी की रेंज में देनी होती है सर्विस

देश में जिस तरह से ऑनलाइन कारोबार बढ़ रहा है उसी तरह डिलीवरी ब्वॉय की मांग भी बढ़ रही है. एक डिलीवरी ब्वॉय को 100 से डेढ़ सौ पैकेज एक दिन में डिलीवर करने होते हैं. इसके अलावा आपको 10 15 किलोमीटर के एरिया में पैकेज डिलीवर किया जाता है.

कितने घंटे करना होता है काम?

अगर काम के घंटे की बात करें तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने घंटे में कितने पैकेज डिलीवर करते हैं. वैसे अमेजन ग्राहकों को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक डिलीवरी की सर्विस देता है. दिल्ली के डिलीवरी ब्वॉयज का कहना है कि वे एक दिन में लगभग 4 घंटे में 100 150 पैकेज डिलीवर कर देते हैं.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीधे इस लिंक https://logistics.amazon.in/applynow पर क्लिक करके आवेदन करना है.

क्या है जरूरी?

डिलीवरी ब्वॉय बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए. अगर स्कूल या कॉलेज पास हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. डिलीवरी करने के लिए आपके पास अपनी बाइक या स्कूटर होना चाहिए. बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस, आरसी वैध होने चाहिए. साथ ही आवेदन करने वाले के पास ड्राइविंग लइसेंस होना चाहिए.

कंपनी देती है जानकारी

इस नौकरी में कंपनी आपको पूरी जानकारी देती है. इसके अलावा काम से जुड़ी पूरी जानकारी नौकरी शुरू होने के समय दे दी जाती है. डिलिवरी से जुड़ी पूरी ट्रेनिंग अमेजॉन की तरफ से दी जाती है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

Amazon Delivery boy salary डिलीवरी ब्वॉय को हर महीने नियमित सैलरी मिलती है. अमेजॉन में डिलीवरी ब्वॉयज को 12 से 15 हजार रुपये की फिक्स्ड सैलरी मिलती है. पेट्रोल का खर्च आपका होता है. लेकिन, एक प्रोडक्ट या पैकेज को डिलीवर करने पर 10 से 15 रुपये मिलते हैं. डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी के मुताबिक, अगर कोई महीने भर काम करता है और रोज 100 पैकेज डिलीवर करता है तो आराम से 55000 से 60000 रुपये महीना कमा सकता है.