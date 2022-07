Business Opportunities: दुनियाभर में औषधिय पौधों की मांग बढ़ रही है. भारत में भी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए मेडिसिनल प्‍लांट्स की जबरदस्‍त मांग है. यही कारण है कि इनकी खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है. अब तो बहुत से ऐसे लोग भी इनकी खेती करने लगे हैं, जिनका पहले कृषि से कोई वास्‍ता नहीं रहा है. अगर आपका इरादा भी खेती को अपना प्रोफेशन बनाना है तो आपको अश्‍वगंधा की खेती (Ashwagandha Farming) करनी चाहिए.

अश्वगंधा वह औषधि है जिसकी सबसे ज्‍यादा मांग है. अश्‍वगंधा की जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है. आयुवेर्दिक दवाओं में इसका उपयोग होता है. सभी जड़ी बूटियों में से अश्वगंधा सबसे अधिक प्रसिद्ध जड़ी बूटी मानी जाती है. अश्‍वगंधा की खेती में में खर्च के मुकाबले बचत बहुत ज्‍यादा होती है.

ऐसे करें अश्‍वगंधा की खेती (how to do ashwagandha farming)

भारत में अश्वगंधा की खेती हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की जा रही है. मैदानी इलाकों में इसकी बुआई 15 अक्‍टूबर से शुरू हो जाती है. अच्‍छी किस्‍म का करीब 6 किलो बीज एक एकड़ के लिए पर्याप्‍त है. भारत में अश्वगंधा की पाई जाने वाली उन्नत किस्मों में पोशिता, जवाहर असगंध-20, डब्यलू एस.-20 व डब्यलू एस.-134 किस्में अच्छी मानी जाती हैं. बुआई करते वक्‍त लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. बुआई के 7-8 दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं. अश्वगंधा की फसल 170 दिनों में तैयार हो जाती है.

कितना होगा खर्च?

एक एकड़ में अश्‍वगंधा की खेती करने पर कुल खर्च करीब 50 हजार रुपये आता है. इसमें बीज और खाद का खर्च करीब 6500 रुपये होता है. फसल की निराई-गुड़ाई, कटाई और जड़ें उखाड़ने पर प्रति एकड़ करीब 40 हजार रुपये मजदूरी लग जाती है. कुछ खर्च फसल को मंडी ले जाने पर भी होता है.

कितनी होगी कमाई?

अगर हम कमाई की बात करें तो पिछले सीजन अश्‍वगंधा की जड़ का भाव मध्‍यप्रदेश की नीमच मंडी में 35 हजार रुपये क्विंटल था. एक एकड़ में करीब 6 क्विंटल जड़ प्राप्‍त हो जाती हैं जिनकी कीमत 2.10 लाख रुपये होती है. इसके अलावा एक एकड़ में अश्‍वगंधा की जो पत्तियां निकलती हैं, उनकी कीमत भी 25 हजार होती है. इस तरह 2.35 लाख रुपये की आय अश्‍वगंधा की एक एकड़ खेती से हो सकती है. इसमें से अगर हम 50 हजार रुपये खर्च निकाल दें तो हमें 1.85 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है.